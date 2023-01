Oboževani Dončić v višavah

Iz tedna v teden, iz meseca v mesec, iz leta v leto želi vse več privržencev košarke imeti dres Luke Dončića. Zvezdnika ekipe Dallas Mavericks so pri glasovanju za tekmo All-Star uvrstili na visoko mesto. V zahodni konferenci med branilci zaostaja le za Stephom Curryjem, sicer pa je med petimi najvišje uvrščenimi v celotni ligi.

Povsem pri vrhu je njegovo ime tudi, ko beseda nanese na prodajo dresov. Na uradni strani nba.com poročajo, da je njegov dres četrti najbolj prodajani dres košarkarjev, ki nastopajo v ligi NBA.

Na prvih treh mestih so dresi Stepha Curryja (Golden State Warriors), LeBrona Jamesa (LA Lakers) in Giannisa Antetokounmpa (Milwaukee Bucks).

Za Dončićem so nato razvrščeni Kevin Durant (Brooklyn Nets), Ja Morant (Memphis Grizzlies) in Jayson Tatum (Boston Celtics).

Za štiri mesta se je dres z Dončićevim imenom tako povzpel tudi v primerjavi s preteklo sezono, ko je bil ta osmi najbolj prodajani. Ob dobri današnji predstavi proti Los Angeles Clippers, s katerimi se bodo Dallas Mavericks pomerili ob 20.30, bo zagotovo sledil še kakšen nov nakup njegovega dresa.

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/1h2gRFVOa7