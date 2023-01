Neverjeten podvig kralja lige NBA, ki se mu klanja svet. Kaj pa Dončić?

LeBron James igra v ligi NBA uspešno in atraktivno že dve desetletji. Vseskozi je deležen statusa največjega in najbolj oboževanega zvezdnika, a je kos medijskemu pritisku. Predstavlja vzor številnim mladim asom, tudi Luki Dončiću. Kmalu bo na večni lestvici postal prvi strelec vseh časov, pri 38 letih pa se je podpisal še pod en podvig, ki priča o tem, s kakšnim košarkarskim velikanom ima opravka svet. Ko je proti LA Clippers dosegel 46 točk, je namreč dopolnil veličastno zbirko. Zdaj je tudi uradno proti vsem 30 klubom v ligi NBA vsaj enkrat presegel mejo 40 točk.

Fenomen LeBrona Jamesa, ki pri 38 letih še vedno polni koš z izjemno lahkoto in ohranja vrhunsko telesno pripravljenost, ki bi mu jo zavidal marsikateri mladenič, je še kako živ. Na zadnjem srečanju, ko sta se v mestnem spektaklu udarili ekipi Clippers in Lakers, je znova izstopal. Po tekmi ni bil preveč zadovoljen, saj so njegovi Jezerniki, ki se potegujejo za preboj v končnico, ostali praznih rok proti mestnim rivalom (115:133).

Do boljšega rezultata jim ni pomagalo niti 46 točk mladostnega veterana Jamesa, ki na parketu že dalj časa pogreša Anthonyja Davisa, brez katerega trpijo rezultati ekipe iz mesta angelov. James je prvič v karieri na eni tekmi zadel kar devet trojk (iz 14 poskusov), prispeval osem skokov in sedem asistenc.

Kako je LeBron James dosegel 46 točk proti LA Clippers:

Je pa "kralj" James s tem poskrbel za neverjeten podvig, ki odmeva po svetu. Postal je prvi košarkar, ki je dosegel vsaj 40 točk proti vsem možnim tekmecem. Ker je v preteklosti nastopal tudi za druge klube, prstane je osvajal tudi z Miamijem in Clevelandom, je bil tako večkrat strelsko razpoložen tudi proti Jezernikom. Po zadnjem podvigu, ko je Clippersom kot edinemu klubu, proti kateremu do zadnjega večera še ni presegel mejnika 40 točk, je tako postavil nov mejnik.

Paul George kar ne more verjeti, kako dobro igra "veteran" LeBron James, čeprav je v ligi NBA prisoten že dve desetletji. Foto: Reuters

Po dvoboju sta bila o njem polna pohval in lepih besed največja asa zmagovalne ekipe Kawhi Leonard in Paul George. Poudarila sta, da ju James navdihuje s tem, ko lahko uspešno igra tako dolgo. Izpostavila sta njegove talent, pristop in odnos do športa. V tem je in bo izstopal, novo potrditev o tem, kako bogato kariero je imel, pa bo kronal najverjetneje že prihodnji mesec, ko bo na večni lestvici strelcev lige NBA prehitel dolgoletnega rekorderja Kareema Abdul-Jabbarja. Še enega legendarnega Jezernika. Za dosežkom slovitega centra zaostaja le še 178 točk. ''To je njegova liga. Je izjemen mentor in vzornik številnim mladim. Lepo je, da bo najboljši strelec,'' je dejal George.

Dončić na polovici LeBronovega podviga

LeBron James je izpopolnil zbirko ''+40", Luka Dončić pa je na polovici. Foto: Reuters V zadnjem obdobju je zaradi uveljavljanja drugačnih filozofij igre v ligi NBA prišlo do večjega števila dvobojev, na katerih najboljši strelci presegajo mejo 40 točk. To v tej sezoni zelo uspešno počne tudi Luka Dončić, ki se ponosno oklepa prvega mesta na lestvici najboljših strelcev, manj zadovoljstva pa mu ponuja pogled na lestvico, kjer je njegovo moštvo po zadnjem manj uspešnem rezultatskem obdobju na razpredelnici zahodne konference padlo na šesto mesto, zaradi velike izenačenosti pa ga čaka še krčevit boj za zagotovitev nastopa v končnici, kjer je lani prišel kar do konferenčnega finala.

Dončić igra v ligi NBA peto sezono, kar je štirikrat manj od Jamesa. O tem, kako težko je proti vsem možnim tekmecem (ker igra Ljubljančan vso kariero pri Dallasu, je imel za razliko od LeBrona opravka z 29 tekmeci) preseči strelsko mejo 40 točk, pove pogled na seznam franšiz, proti katerim je LD77 dosegel vsaj 40 točk. Takšnih je za zdaj 15, največkrat pa mu je omenjeni dosežek uspel proti Clippersom. Ravno franšizi, proti kateri je njegov vzornik iz mladosti, ki ga je kot kapetan zasedbe All-Star večkrat povabil v svojo ekipo, izpopolnil zbirko in se tako vpisal v zgodovino kot velik posebnež.