Soočenje Dončićevih tekmecev za naziv MVP

Denver Nuggets so s 34 zmagami in le 14 porazi vodilna ekipa zahodne konference lige NBA, Milwaukee Bucks pa na Vzhodu zasedajo tretje mesto, saj imajo 30 zmag in 17 porazov (pet zmag več imajo Boston Celtics). Gre tudi za dvoboj dveh košarkarjev, ki sta ob Luki Dončiću favorita za naziv MVP: Nikola Jokić v povprečju dosega 25,1 točke na tekmo ter ima še 11 skokov in 9,9 asistence na srečanje, Giannis Antetokounmpo pa je trenutno pri povprečju 30,9 točke in 11,9 skoka na tekmo.

Košarkarji Denverja so v vrhunski formi, saj so na zadnjih 20 tekmah izgubili samo trikrat. Pri tem nas veseli, da redno igra tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, in sicer v povprečju 14 minut na tekmo.

Liga NBA, 25. januar:

Lestvica: