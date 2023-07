V prestop 198 centimetrov visokega Granta Williamsa sta bili vključeni še dve franšizi. Williamsovi nekdanji Boston Celtics bodo v zameno dobili tri izbore drugega kroga na naborih 2024, 2025 in 2028, medtem ko bodo San Antonio Spurs ob dveh izborih v drugem krogu naborov dobili še Reggieja Bullocka.

Breaking: Grant Williams is finalizing a four-year, $53 million sign-and-trade agreement to land with the Mavericks, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/eGqrs4391P — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 5, 2023

Williams, ki ga je Boston leta 2019 izbral kot 22. igralca na naboru, je v zadnji sezoni v povprečju dosegal 8,1 točke in 4,6 skoka ob 45,4-odstotnem metu iz igre. Bullock pa je v zadnji sezoni za Dallas, ta je pred tem pripeljal še Danteja Exuma in Setha Curryja, povprečno dosegal 7,2 točke in 3,6 skoka ob 42,5-odstotnem metu.

Naslednji novi član Mavericksov pa je 19-letni in 216 centimetrov visoki center Dereck Lively II., ki v ligo NBA prihaja z univerze Duke, kjer je lani dosegal po 5,2 točke in 5,4 skoka. Na letošnjem naboru ga je izbrala Oklahoma City Thunder. V zameno zanj so Mavericks zdaj v Oklahomo poslali Davisa Bertansa in Casona Wallacea.