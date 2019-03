Vroč beograjski derbi upravičil pričakovanja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Crvena zvezda je na prvi polfinalni tekmi ABA lige po podaljšku premagala Partizan in prišla do prednosti. V drugem polfinalu si bosta nasproti stala Cedevita in Budućnost, ki brani naslov prvaka. Prva tekma bo na sporedu v ponedeljek. Polfinale se igra na dve zmagi.