Mirza Begić še petič zapustil Olimpijo

Iz košarkarskega kluba Petrol Olimpija so sporočili, da so sporazumno končali sodelovanje z Mirzo Begićem, ta Ljubljano vnovič zapušča po dobrem letu, ki ga je preživel v Stožicah.

Mirza Begić še petič zapušča Olimpijo. Njen član je bil v sezonah 2002/03, 2007/08, 2008/09 in kratek čas še v sezoni 2014/15, potem pa se je v Stožice vrnil v začetku lanskega leta in bil v tej sezoni tudi kapetan Olimpije.

Po izpadu iz lige ABA in katastrofalni evropski sezoni Olimpijo sicer še čaka boj za prvenstveno lovoriko, a Olimpija se bo morala ob koncu sezone znajti brez 216 centimetrov visokega in 33 let starega bosanskega košarkarja. Iz ljubljanskega kluba so namreč sporočili, da so sodelovanje z njim končali.

"V Ljubljano sem se vedno vračal z veseljem, dres Petrol Olimpije pa na vsaki tekmi nosil s ponosom. Žal mi je, da nam v tej sezoni ni uspelo doseči ciljev, zastavljenih pred začetkom sezone. Petrol Olimpiji želim vso srečo v preostanku sezone, vsem navijačem pa se zahvaljujem za podporo v tej in prejšnji sezoni, ko nam je še drugič zapored uspelo zadržati naslov državnega prvaka v Ljubljani," je ob sporazumnem koncu pogodbe povedal Begić, ki je v tej sezoni zaigral na 36 tekmah.

V ligi ABA je v povprečju v 19,2 minute dosegal 8,8 točke in 4,4 skoke na tekmo, v ligi prvakov pa 10,4 točke in 6,1 skoka na tekmo v 19,9 minute, prebite na igrišču. V državnem prvenstvu je na parket stopil na petih tekmah in v 14 minutah dosegel 6,8 točke in 3,4 skoka na dvoboj.