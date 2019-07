Cedevita je že ljubljanska, a še ni zelena

Kot strela z jasnega je v jadransko košarkarsko območje pred 36 dnevi treščil namig o združevanju zagrebške Cedevite in Petrola Olimpije. Pred enim mesecem sta nato pred javnost stopila prva moža obeh klubov in uveljavljena poslovneža Emil Tedeschi in Tomaž Berločnik ter pod novim logotipom nastajajočega kluba v Stožicah priznala, da se pod dimom skriva tudi ogenj. Po naših informacijah bo klub z ustanovno skupščino uradno rojen v ponedeljek, ko bo iz Petrola Olimpije in Cedevite nastala Cedevita Olimpija.

Cedevita je že ljubljanska

Tik pred ponedeljkovo ustanovno skupščino bosta v ločenih sobah dvorane v Stožicah najprej potekali skupščini obeh "zakoncev". Tako Petrol Olimpija kot Cedevita morata namreč najprej na svojih skupščinah prižgati zeleno luč za združitev. Vpogled v Ajpes ob tem razkriva, da je zagrebška Cedevita medtem že postala ljubljanski klub, saj ima sedež na Kolinski ulici 1, kjer sicer kot članica Atlantic Grupe domuje Droga Kolinska. Kluba torej sledita prvotnemu načrtu: najprej se je Cedevita iz Zagreba preselila v Ljubljano, nato pa se bo združila z Olimpijo.

Jure Zdovc in Slaven Rimac sta skupaj sodelovala pri Cedeviti, ko je bila ta še zagrebška. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vse manj neznank

Z združitvijo in uradnim nastankom Cedevite Olimpije se bodo začele odkrivati tudi vse karte kluba, ki bo igral v EuroCupu, ligi ABA in drugem delu slovenskega prvenstva. Predsednik naj bi postal prvi mož Petrola Tomaž Berločnik, že pred spojitvijo pa sta rokave zavihala novi direktor Davor Užbinec in športni direktor Sani Bečirović. V zakulisju torej že pospešeno poteka sestava igralskega kadra, ki naj bi imel močan slovenski pridih, vodil pa ga bo dosedanji strateg petkratnega hrvaškega prvaka Slaven Rimac.