V klubu molčijo, v kuloarjih ne

Ob pestri košarkarski tržnici v oči bode dejstvo, da med štirinajstimi člani lige ABA igralske okrepitve ni naznanil zgolj en klub. To je Koper Primorska, aktualni slovenski pokalni prvak in tudi zadnji državni prvak. Vseeno to ne pomeni, da je virtualni seznam trenerja Andreja Žaklja, ki naj bi vrata dvorane odklenil prihodnji teden, prazen.

"Strategija je dobra. Nosilci bodo tujci, mlade pa bomo skušali prisiliti, da bodo enakopravni tujcem," je pred časom v pogovoru za naš medij dejal vodja članske ekipe Goran Jagodnik in kot ključni izziv navedel stabilizacijo kluba. Manj zgovoren je bil ob imenih igralcev. Vseeno pa je v košarkarskih kuloarjih in na več spletnih košarkarskih portalih mogoče zaslediti niz novih "Koprčanov".

Tako bi lahko velika okrepitev rumeno-modrih postal nekdanji slovenski reprezentant Mirza Begić. Bosanski center s slovenskim potnim listom je nazadnje igral za Mornar, pred tem pa v bogati karieri tudi za Real, Žalgiris, Olympiacos, Olimpijo Baskonio, Bilbao … Kot novinca v klubu naj bi mu družbo delala tudi srbski branilec Marko Ljubičić, ki je nazadnje igral na Madžarskem za Albo Fehervar, in Jan Dornik iz Rogaške.

Alen Hodžić, Jan Kosi in Nejc Barič so se preselili k tekmecem. Foto: Sportida

Koprčani si prizadevajo, da bi v ekipi ostala tudi srbski krilni center Marko Luković in januarski ameriški prišlek Sterling Gibbs, vnovič pa je želja tudi njegov rojak Lance Harris. Iz pretekle sezone pa, vsaj uradno, na ekipnem seznamu ostajajo Elmir Haskić, Urban Hrovat, Rok Nemanić, Saša Ciani in Luka Vončina.

Spomnimo, Primorska je po dvojni domači kroni in pogumnem ter rezultatsko učinkovitem vstopu v ligo ABA decembra zašla v hude finančne in vodstvene težave. V roku nekaj mesecev so Bonifiko zapustili trener Jurica Golemac ter igralci Marjan Čakarun, Lance Harris, Marko Jagodić-Kuridža, Stephen Holt, Žan Mark Šiško in nazadnje Ivan Marinković. Po sezoni pa so si nove delodajalce poiskali še Aleksandar Lazić (Mornar), Alen Hodžić, Žiga Dimec (oba Cedevita Olimpija), Nejc Barič in Jan Kosi (oba Krka).

Primorci so si obstanek v obeh tekmovanjih sicer pod košem zagotovili še pred koronakrizo, nato pa so se krčevito borili za pridobitev tekmovalnih licenc, pri čemer so jih omejevali dolgovi iz preteklosti. Le-ti še zdaleč niso poplačani. Toda koprski klub pospešeno načrtuje novo tekmovalno sezono, javnost pa ob tem čaka tudi na uradno naznanitev igralskega kadra.