Pobirajo se, a še nekaj časa ne bodo trdno na nogah

"V pravo smer gremo. Blizu dogovora smo z določenimi igralci, z nekaterimi smo že podpisali. Verjamemo, da bomo na koncu spet lahko konkurirali v ligi ABA," je vodja članske ekipe Goran Jagodnik odgovoril na vprašanje, kako je s sestavljanjem moštva, potem ko je imel klub preglavice s pridobitvijo licence za nastopanje v osrednjem slovenskem košarkarskem prvenstvu, v katerem so aktualni državni prvaki.

Kot zadnja sta iz kluba odšla Nejc Barič in Jan Kosi, ki sta se preselila v Novo mesto h Krki. Večina nosilcev je zapustila Koper, zato so morali iskati drugačne rešitve: "Šli so. Imeli so vso pravico, da gredo. Klub se je z njimi dogovoril glede dolgov za nazaj. Večini se moramo zahvaliti, ker so razumeli naš položaj in nam šli na roko. Dolgovi za nazaj so še. Mislim, da so v določenem času rešljivi. Potrebujemo nekaj časa."

Priprave bo klub začel 3. avgusta, vodilni pa se zavedajo, da bo nekaj logističnih preglavic, kar zadeva prihod košarkarjev. V ta krog se štejejo tujci, ki prihajajo iz držav, ki trenutno niso na zelenem seznamu zaradi novega koronavirusa, saj jih ob prihodu čaka 14-dnevna karantena.

V treh letih stabilizirati klub

Glavni trener v novi sezoni bo Andrej Žakelj, ki je lani po odhodu Jurice Golemca prevzel dirigentsko palico nad moštvom in z njim osvojil pokalno lovoriko. Foto: Grega Valančič/Sportida A to ni osrednja skrb kluba, ki se bolj ukvarja z drugim perečim vprašanjem, povezanim s financami. Jasno je, da negativne številke ne govorijo v prid primorskega košarkarskega predstavnika, ki upa, da bo klubska blagajna dobila kakšno dodatno finančno injekcijo. Govorilo se je tudi o morebitnem prihodu tujega kapitala. "Čakamo tri, štiri mesece. Dokler ne bo denarja na računu, ne moremo povedati. Intenzivno delamo. Verjamemo, da bomo kmalu začeli izpolnjevati dogovore. Naš proračun bo za prihodnjo sezono nižji. Del tega bo šlo za tekočo sezono, preostalo za pokrivanje dolgov. To je ločeno. Načrt je, da pri izplačilih ne bo zamud," poudarja Jagodnik.

Vodja članske ekipe je optimist, da bodo sezono izpeljali brez večjih pretresov in bodo vrnili nastale dolgove. Časovni okvir pri odpravljanju vseh finančnih bremen so si postavili na leto oziroma leto in pol.

"Naš cilj je, da v treh letih stabiliziramo klub in ga postavimo na trdne temelje ter smo nato v ligi ABA stabilni. Povrhu vsega želimo igrati z mladimi igralci. Strategija je dobra. Nosilci bodo tujci, mlade pa bomo skušali prisiliti, da bodo enakopravni tujcem. Od dva do trije igralci, ki ne bodo toliko igrali v ligi ABA, bodo več priložnosti dobili v slovenskem prvenstvu. Verjamem, da bomo imeli zanimivo sezono. Rezultatsko ne bo tako uspešna kot lanska, upamo pa, da ne tako turbulentna, kar zadeva finance. Cilj je obstanek v ligi ABA," izpostavlja nekdanji košarkar.

Ne vedo, kaj bo v ligo ABA prinesel novi koronavirus

Rok Nemanić je bil eden od mladih košarkarjev, ki je lani v dresu Kopra Primorske dobil priložnost za dokazovanje in jo izkoristil. Foto: Vid Ponikvar Prav glede regionalne lige vlada nekaj negotovosti. Vendarle gre za tekmovanje, v katerem nastopajo moštva iz različnih držav nekdanje skupne Jugoslavije, vsaka pa se na svoj način spopada s koronavirusom. Dejstvo je, da si težko predstavljamo, kako bi v tem trenutku sploh lahko izpeljali ligo, glede na to, da so Srbija, Črna gora ter Bosna in Hercegovina na rdečem, Hrvaška pa na rumenem seznamu, kar pomeni, da bi morali vsi ob prihodu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno, kar je razumljivo neizvedljivo. In prav zaradi nepredvidljivih razmer so prestavili začetek lige na 3. oktober.

"Veliko varnostnih ukrepov bo, ki jih bomo morali zagotoviti. Verjetno nas čaka zapleten protokol. Ni rožnato, vsaka država ima svoje preglavice. Zelo zapleteno je," se je Jagodnik še dotaknil aktualne teme.