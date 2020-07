Kaj se dogaja na košarkarski tržnici?

Spremenjena Crvena zvezda

Naslednji novinec Crvene zvezde je Aleksa Radanov, 202 cm visoki srbski reprezentant, ki je nazadnje igral za FMP. Zdaj se vrača med beograjske rdeče-bele, ki so močno prevetrili svoje vrste. Ekipo bo vodil Saša Obradović, novi obrazi pa so še Landry Nnoko, Corey Walden, Langston Hall in Marko Simonović.

Avdija v ligo NBA

Komaj 19-letni izraelski reprezentant Deni Avdija je kot MVP izraelskega prvenstva zaključil nenavadno sezono. Eden najbolj nadarjenih evropskih košarkarjev pa kariere ne bo nadaljeval v Maccabiju. Svojo pot je trdno odločen nadaljevati v ligi NBA. Kje? Odvisno od nabora najmočnejše lige na svetu.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sanon se ne bo vrnil v Ljubljano

Iz KK Cedevita Olimpija sporočajo, da so dosegli dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe z 20-letnim ukrajinskim reprezentantom Issufom Sanonom, ki je v Ljubljano prišel leta 2018,v pretekli sezoni pa so ga "zmaji" poslali na kaljenje v Dnipro. Vmes je pravice v ligi NBA za mladeniča, katerega korenine segajo v Burkina Faso, na naboru leta rezerviral Washington (44. izbor).

Orel, Šujica in Mirtič podpisali prve pogodbe

Helios Suns so dosegli dogovor s tremi mladimi igralci. Prve pogodbe so s klubom sklenili Anej Orel, Tim Šujica in Tibor Mirtič, so danes sporočili iz domžalskega košarkarskega kluba. Vsi trije so bili v zadnjih tednih del reprezentančnih treningov, ki jih je organizirala Košarkarska zveza Slovenije. V novi sezoni bodo del trenažnega članskega procesa Helios Suns, Šujica bo kot posojen košarkar igral v 3. SKL za Ježico. Orel in Mirtič si bosta poskušala minute priboriti z dokazovanjem pri trenerju članske ekipe Dejanu Jakari, poroča STA.

Sedma okrepitev Krke

28-letni ameriški branilec Rod Camphor je nova okrepitev novomeške Krke. Gre za košarkarja, ki vse od leta 2014 igra pod evropskimi koši. Njegovi delodajalci so bili Nevežis, Giants Leverkusen, KTE-Duna Aszfalt, Hamburg Towers, Leuven Bears, Turow Zgorzelec, Kymis, Spojnia Stargrad in nazadnje Rosa Radom. V pretekli sezoni je bil s povprečno 16,4 točke deveti strelec poljskega prvenstva. Spomnimo, že pred tem so novomeški prag prestopili Nejc Barič, Jan Kosi (oba Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Adin Vrabac (Spars) in Jairus Lyles (Braunschweig).

"Slovenski" štab ima novega aduta

Novi trener Fenerbahčeja Igor Kokoškov, ki je za svojega pomočnika izbral Rada Trifunovića, sestavlja ekipo za novo sezono. Vrste turškega velikana je okrepil tudi Jarell Eddie, 201 cm visoki Američan z izkušnjami iz lige NBA. Igral je za Phoenix, Boston in Chicago. V pretekli sezoni pa je bil v Španiji član Muricie. Fenerbahče so sicer okrepili tudi Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown, Johnny Hamilton in Edgaras Ulanovas.

Lojeski znova v Grčiji

Atenski AEK je naznanil novo okrepitev. To je ameriški košarkar z belgijskim potnim listom Matt Lojeski, ki je nazadnje igral za Tofaš. Toda izkušeni 35-letni krilni košarkar je dober znanec iz grških dvoran. Kar šest let je namreč igral v Atenah, in sicer pri Olympiacosu in Panathinaikosu.

Nesojeni slovenki reprezentant ostaja v Carigradu

Turški evroligaš Anadolu Efes in ameriški center Bryant Dunston sta dosegla dogovor o nadaljnjem sodelovanju. Izkušeni 34-letni Američan, ki je bil pred leti želja tedanjega slovenskega selektorja Jureta Zdovca (državljanstva na koncu ni prejel) je s carigrajskim klubom podpisal pogodbo 2+1. V Turčijo se je sicer iz Olympiacosa preselil leta 2015, v zadnji sezoni pa je imel kar nekaj zdravstvenih težav.