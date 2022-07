Američan, ki je blestel v Stožicah, se je poročil s Slovenko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratni MVP finala slovenske košarkarske lige in dvakratni prvak s takratno Petrol Olimpijo Devin Oliver je v času dveletnega igranja v Ljubljani tu našel tudi ljubezen svojega življenja. Minuli konec tedna se je v Michiganu poročil z Nušo Šebenik.

Od leta 2016 do 2018 je pod obroči dvorane Stožice blestel Devin Oliver. V drugi sezoni sta se skupaj z Jordanom Morganom zelo prikupila navijačem Olimpije. Z odličnimi igrami sta si priborila prestop v Banvit. A oba se v Slovenijo še vračata. Morgan, ker je dobil državljanstvo in je pred poškodbo in naturalizacijo Mika Tobeyja igral za reprezentanco, Oliver pa zaradi ljubezni. Ni se zaljubil samo v Ljubljano, temveč tudi v Slovenko.

In minuli konec tedna sta z Nušo Šebenik dahnila usodni da. Fotografije sta zdaj delila na družabnih omrežjih. Poročila sta se v Shepherd's Hollow Golf Clubu v zvezni državi Michigan, od koder prihaja Oliver. Med gosti na idilični poroki je bil tudi takratni Oliverjev soigralec pri Olimpiji Gregor Hrovat, ki se je zato dan pozneje priključil pripravam slovenske reprezentance za septembrski eurobasket.