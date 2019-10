Za Američana je Ljubljana drugi dom, a ne namerava biti pokroviteljski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jaka Blažič je blestel v ligi ABA proti Igokei in bil najkoristnejši igralec kroga.

Foto: Vid Ponikvar

Na prav vseh treh dozdajšnjih tekmah v eurocupu so košarkarji Cedevite Olimpije bili v položaju, da bi lahko zmagali, a so zaradi stalnega nihanja na koncu vedno zapuščali parket sklonjenih glav.

Danes ob 20.30 je nova priložnost. Nasproti bo stal Nanterre, ki ima eno zmago. Francozi so jo zabeležili v prvem krogu na domačem terenu proti Joventutu Klemna Prepeliča in Alena Omića.

Čas za prvo zmago

Košarkarji ljubljanskega moštva morajo obvezno zmagati, če želijo ohraniti upe za napredovanje med 16 najboljših moštev. Najboljša štiri iz vsake skupine bodo namreč dobila vstopnico za nadaljevanje evropske sezone. Za zdaj je Olimpija prikovana na dno in ima dve zmagi zaostanka za četrtim mestom.

Če želijo zmaji upati na uspeh, bodo morali v prvi vrsti ustaviti napad francoskega moštva, ki v povprečju dosega 80,7 točke na tekmo.

V pričakovanju boljših predstav robustnega centra Maika Zirbesa. Foto: Vid Ponikvar

"Nanterre 92 je ekipa, ki ima v svojih vrstah več igralcev, ki igrajo na zunanjih igralnih položajih, pariški košarkarji pa veljajo za zelo dobre strelce z razdalje. V dvobojih na branilskih položajih bomo morali prikazati res dobro predstavo. Dejstvo je, da smo se na večini tekem, ki smo jih do zdaj odigrali, dobro zoperstavljali branilcem naših nasprotnikov," je pred začetkom tekme povedal glavni trener Slaven Rimac, ob tem pa dodal: "Verjamem, da se lahko enakovredno kosamo z njimi. Prednost našega moštva vidim predvsem pri visokih igralcih, imamo pa tudi nizke košarkarje, ki so nekoliko močnejši od košarkarjev Nanterrja 92. V igri ena na ena bi tako lahko naredili razliko v našo korist, zato je to zagotovo del igre, pri katerem bomo iskali naše prednosti."

Oliver se je vrnil v Stožice

Zato pa gre bolje košarkarjem v ligi ABA, v kateri so po treh tekmah še brez poraza. Zmaga po podaljških proti Igokei je dodatna spodbuda za dvoboj s francoskim moštvom, ki mu v domačem prvenstvu ne gre najbolje. Po petih tekmah je pri dveh zmagah.

Devin Oliver bo spet igral v Stožicah, vendar tokrat ne v dresu Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Zelo zanimiv bo dvoboj obeh organizatorjev igre. Pri Olimpiji je razpoložen Codi Miller-McIntyre (15,3 točke), pri Francozih pa Kenny Chery (17,7 točke v eurocupu). Ob njem je razpoložen še Dallas Moore (16,3 točke), svoj delež pa daje tudi nekdanji član Olimpije Devin Oliver (osem točk).

"Veselimo se novega izziva v eurocupu. Malo časa smo imeli za počitek. Pred nami je lepa priložnost za zmago na gostovanju. Ni dvoma, igrali bomo čvrsto. Prav tako se veselim, da se vrnem v Ljubljano, ki je moj drugi dom," pred dvobojem pravi Oliver, ki je v slovenskem glavnem mestu igral dve sezoni.