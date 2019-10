Novo rojstvo Klemna Prepeliča #video

Kdor je povsem prespal sredin košarkarski večer, ki je med drugim postregel še s tretjim zaporednim porazom Cedevite Olimpije, ki je tako ob Lakovičevem Ulmu, Subotićevi Budućnosti in Oldenburgu, kjer slovenskega prizvoka nismo našli, še edina ekipa brez zmage v EuroCupu, ni mogel zgrešiti norega koša Klemna Prepeliča. Na družbenih omrežjih so ga delili skorajda vsi. Od aktivnih košarkarjev na čelu z Luko Dončićem, prek nekdanjih košarkarjev z Boštjanom Nachbarjem in vse do navadnih spletnih smrtnikov.

Iztekale so se zadnje sekunde rednega dela tekme med domačim Joventutom in Darušafako. Slednja je imela pri rezultatu 82:82 napad za zmago in ga štiri sekunde pred koncem zaključila z zgrešenim metom. Žogo je v skoku ujel Luke Harangody in jo podal Prepeliču, ki se ni prav dolgo obotavljal. Z območja črte za tri točke, seveda, na svoji strani igrišča, je vrgel, prehitel sireno, žoga pa je po lepem loku pristala v obroču za špansko zmago.

"Nisem verjel"

"Izjemen občutek. Ko sem vrgel, sem videl, da je let v pravi liniji. Vseeno nisem pričakoval koša. A včasih potrebuješ tudi nekaj sreče, da premagaš tako odlično ekipo, kot je Darušafaka," je po tekmi pripovedoval junak Joventuta, ki je tako prišel še do druge zaporedne evropske zmage. Pred tem je španski prvoligaš ugnal Brescio, v prvem krogu pa je bil premočan Nanterre.

"Imamo mlado ekipo, a dokazujemo, da se lahko borimo proti vsem. Priznam, da do zaključnega meta to ni bila moja tekma. Bili smo tudi v dokaj izgubljenem položaju, a so soigralci stopili skupaj. Vsak je prispeval svoj delček," je bil zadovoljen 26-letni slovenski reprezentant v Joventutu.

Najslabša tekma v sezoni

Prepeličev koš je postal pravi spletni hit. Njegova podoba danes krasi vstopne strani številnih košarkarskih in športnih portalov. A zanimivo je, da je bil do trenutka, ko je sprožil odločilni met, Klemen zelo neprepričljiv. Še več, to je bila njegova najslabša tekma v sezoni. Bil je pri šestih točkah. Zgrešil je vse štiri mete za tri točke in zadel enega od petih za dve točki. Ob štirih zadetih prostih metih pa je svoj statistični indeks reševal s petimi skoki in prav toliko asistencami.

"To je pač košarka," je po tekmi z rameni skomignil trener moštva iz Badalone Duran Carles in hvalil dejstvo, da so njegovi igralci tudi v slabih trenutkih iskali izboljšave v obrambi. Manj navdušen je bil njegov tekmec na turški klopi Ernak Selcuk. "Prepelića smo do tistega trenutka dobro zaustavili. Nato pa … A to je dobra šola. Tekmecu v takšnem položaju ne smeš podarjati sekund," je dejal.

Novo rojstvo

Ko je lani prestopil k Realu iz Madrida, je bil za Prepeliča to vrhunec kariere. A pri tedaj aktualnih evropskih in španskih prvakih nikakor ni našel svojega mesta. Trener Pablo Laso je imel drugačne zamisli. V evroligi je priložnost dobil na 21 tekmah in v povprečno devetih minutah dosege 3,8 točke. Zgolj malce boljše povprečje je imel na 22 tekmah v španskem prvenstvu (11 minut, 4,2 točke).

Izjemne igre Klemna Prepeliča v Jovenutu so tudi dober reprezentančni signal. Foto: Vid Ponikvar

Potreboval je selitev. Korak nazaj, za dva naprej. Predvsem pa je potreboval okolje, v katerem bo imel škarje in platno v svojih rokah. Našel ga je v Joventutu iz Badalone, ki je sicer daleč od nekdanje slave, a vendarle spoštovanja vreden klub iz EuroCupa. Do sedaj je zaigral na sedmih tekmah in dobil odgovor. Odhod v Joventut je bil zadetek v polno.

Blesti kot posameznik, ekipa pa …

V španskem prvenstvu je Betisu natresel 35 točk, San Pablu 21, Unicaji 20 in Realu 19 točk. Njegovo povprečje znaša 23,8 točke, 2,3 skoka in 3,8 asistence. Blesti tudi v EuroCupu, kjer je z "le" devetimi točkami proti Darušafaki pokvaril svoje povprečje, tako da to zdaj znaša 18,7 točke, 3,7 skoka in 4,7 asistence.

Črna pika sezone pa je trenutno klubska uspešnost. Medtem ko je evropski izkupiček pozitiven (dve zmagi, en poraz), pa v španskem prvenstvu Joventut po štirih krogih zaseda zadnje mesto. Še brez zmage. Nova priložnost se Prepeliču, Alenu Omiću in soigralcem ponuja v soboto, ko bodo gostili Estudiantes. Sicer pa jih bo kmalu spoznala tudi Cedevita Olimpija. Najprej 29. oktobra v Badalonu, 18. decembra pa še v Stožicah.