Cedevita Olimpija niza poraze, poglejte pa, kaj je naredil Klemen Prepelič! #video

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po tretjem krogu EuroCupa ne pozna zmage. Oranžn i zmaji so v sredo gostovali v Italiji in morali priznati premoč Germanii Brescii z 71:78. Z izjemno potezo pa je navdušil Klemen Prepelič, ki je Joventutu priboril zmago z neverjetnim metom v izdihljajih tekme.

Prvi strelec tekme v Brescii je bil Olimpijin Američan Codi Miller-McIntyre, ki je zbral 21 točk, Jaka Blažič jih je dodal 18, Mikel Hopkins pa deset, medtem ko sta pri zmagovalcih strelsko nekoliko odstopala Deandre Lansdowne (16 točk) in Awudu Abass (15).

The big man can dish the rock: Andrija Stipanovic with a beautiful pass to Codi Miller-McIntyre!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sNRVIcgvku — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 16, 2019

Evropska sezona se za Ljubljančane ni začela po načrtih, saj so na uvodnih dveh tekmah EuroCupa doživeli dva poraza, prvega doma proti turški Darušafaki (73:79), minuli teden pa še v gosteh pri Unicsu iz Kazana (67:80). Ljubljanski košarkarji na zmago na evropski sceni čakajo že vse od lanskega 30. oktobra, ko so v četrtem kolu Lige prvakov ugnali belgijski Oostende (79:73), v EuroCupu pa so zadnji uspeh vknjižili na domačem parketu proti Ratiopharmu iz Ulma, 30. novembra 2016 (76:73).

Olimpijo pokopale neumnosti v drugem polčasu Slaven Rimac: Iz meni nepoznanega razloga delujemo zelo nervozno. Foto: Grega Valančič/Sportida "Vse tri tekme v EuroCupu smo izgubili na enak način, zaradi neumnosti v drugem polčasu, in enako lahko rečemo za obračun z Germani Brescio. Dvoboj smo znova zelo dobro odprli. To, kar smo se pred začetkom dogovorili v garderobi, smo tudi počeli na začetku tekme. Nato smo popolnoma prenehali igrati. Iz meni nepoznanega razloga delujemo zelo nervozno. Na igralce poskušamo vplivati tako, da jih skušamo malenkost sprostiti, da pozabijo na nervozo, a vemo, da je težko delovati na takšen način, sploh, ko se naš tekmec razigra," je bil po novem porazu nezadovoljen trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac. Najboljši strelec zmajev Codi Miller-McIntyre je dodal: "Popraviti moramo kemijo na parketu. Ko to popravimo, bomo zelo dobro moštvo. Želim si, da bi se v tej sezoni EuroCupa zgodilo ravno nasprotno, kot se je zgodilo do zdaj. Morda bi bilo bolje, da če bi izgubili prve tri tekme Lige ABA in dobili prve tri obračune v Evropskem pokalu, saj imamo v regionalnem tekmovanju časa za odpravljanje napak več kot dovolj. V EuroCupu so stvari drugačne. Moramo se vrniti v dvorano in najti stvari, ki jih počnemo narobe, in kaj nam manjka, če želimo napredovati med najboljših 16 moštev tekmovanja."

V četrtem krogu 23. oktobra bodo oranžno-zeleni gostili francoski Nanterre.

Prepeličev osupljivi met čez celo igrišče!

Joventut je s Klemnom Prepeličem in Alenom Omićem s 85:82 porazil Darušafako, junak tekme pa je bil nedvomno Prepelič, ki je odločilno trojko dosegel v izdihljajih tekme, ko so se gledalci pri izidu 82:82 že pripravljali na podaljšek. Njegov met čez igrišče je prava senzacija! Slovenca sta sicer prispevala vsak po devet točk, je pa imel Prepelič en skok več od rojaka (5:4), zbral pa je tudi pet asistenc, pet več od Omića.

To je Prepeličev met za zmago:

Nooooooo wayyyy!!! @KlemenPrepelic launches a missile from his own foul line to win the game on the final buzzer!!!#7DAYSMagicMoment#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/nHsONF6wAL — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 16, 2019

Gašper Vidmar je v torek z Venezio ugnal Tofas Burso. Slovenski reprezentant je v slabih 15 minutah dosegel osem točk (4/4 za 2), v statistiko pa je vpisal še tri skoke, dve podaji in prav toliko blokad.

