Dončićev prvi zaveznik, a tudi največji izziv

Učinkovitost latvijskega centra Kristapsa Porzingisa ob vrnitvi pod koše po dolgotrajni odsotnosti bo precej odvisna tudi od Luke Dončića. Zanj bo to preizkus, izziv in priložnost. V Dallasu so prepričani o uspešnosti evropskega tandema.

Ko je Luka Dončić brez kančka strahospoštovanja zakorakal na parket lige NBA, je ob zanj značilnih vragolijah pri prodorih in metih z razdalje dodatno dimenzijo svoje napadalne igre iskal v globinskih podajah. Naslovnik njegovih žog je bil predvsem DeAndre Jordan. A ostalo je le pri zametkih močnega teksaškega dvojca, saj je 211 centimetrov visokega centra pot vodila v New York in nato v sosednji Brooklyn. Pri Dallas Mavericks so tedaj, sredi sezone, ko so že obupali nad uvrstitvijo v končnico, povsem prevetrili moštvo in ga več kot očitno začeli graditi okrog Dončića. V upanju, da bodo sadove tega dela želi v sezoni 2019/20, so mu kot partnerja v zunanjo-notranji liniji namenili Kristapsa Porzingisa.

Evropska prihodnost Dallas Mavericks Foto: Reuters

Kdor čaka, dočaka

Latvijski reprezentant je na uradni tekmi lige NBA nazadnje igral 6. februarja 2018, ko s svojim tedanjim klubom NY Knicks ni imel realnih možnosti proti Milwaukeeju, pri katerem je enega od svojih številnih trojnih dvojčkov dosegel poznejši MVP sezone Giannis Antetokounmpo. Kar 617 dni pozneje je Porzingis, ki si je na tisti tekmi huje poškodoval kolenske vezi, vendarle pripravljen na vrnitev. Zdaj v dresu Dallasa, za katerega je zelo uspešno igral že na uvodnih treh tekmah predsezone. V povprečno 23 minutah na parketu je dosegal 15,3 točke in osem skokov. A na pravo vrnitev bo moral počakati še dober teden. Vmes bo na sporedu še "generalka" proti LA Clippers.

Lačen igre

"Že lani sem si tako zelo želel vrnitve na parket. Zdaj delam korake proti pravi vrnitvi. Komaj čakam, da bo šlo povsem zares. Vesel sem, da sem zaigral na tekmah predsezone in že začutil soigralce. Zaupajo mi. Podajajo mi žogo, ko sem odkrit," na pragu nove sezone (23. oktober) pripoveduje 24-letni in kar 221 centimetrov visoki latvijski velikan, ki je pred selitvijo v Dallas prve tri sezone v ligi NBA odigral za New York, pri čemer je vse do usodne poškodbe marljivo dvigoval svoje statistične številke. Našel je svoje mesto pod ameriškimi koši. Zdaj je našel še novo klubsko okolje.

Kristaps Porzingis: čas za nov začetek Foto: Reuters

O kolenu se ne pogovarja več

"Odlično se počutim. Koleno? Kaj naj rečem? To ni več tema. Tudi dan po tekmi je noga v dobrem stanju," Porzingis ne skriva zadovoljstva ob zavedanju, da je zdravstveno vprašanje v njegovem primeru najbolj pereče. Odgovore bo dal predvsem na pravih tekmah. Obeti so dobri. Center - julija je podpisal petletno pogodbo z Dallasom, ki mu bo navrgla kar 158 milijonov ameriški dolarjev oziroma dobrih 141 milijonov evrov - je ujel igralni ritem. Predvsem pa se je že ujel s soigralci. V prvi vrsti z Luko Dončićem, s čimer se je že začel uresničevati veliki teksaški načrt o oblikovanju udarnega latvijsko-slovenskega dvojca.

Zaveznik in izziv

Zametki so dobri. Porzingis in Dončić sta se povezala tako na parketu kot tudi v slačilnici, pri čemer soigralce "jezita" tudi s tem, da se med seboj pogosto pogovarjata v tekoči španščini. A bolj pomembno je, da bosta skupni jezik našla pod koši. To bo predvsem za Dončića kot dirigenta igre še en v nizu velikih izpitov. Porzingis je zanj največji zaveznik, a obenem tudi eden največjih izzivov. Če mu bo namreč z njim uspelo oblikovati udaren tandem in s tem igri Dallasa nameniti dodatno širino, utegne to močno vplivati na njegovo kariero.

Rick Carlisle ne taji, da ekipo gradi okrog Luke Dončića. Foto: Reuters

"Luka je nekaj posebnega"

Pričakovanj o tem, da se bo igra vrtela predvsem okrog Dončića, ne skriva niti trener Rick Carlisle. "Lani smo potegnili nekaj potez. Zakaj? Da bi postali boljši. Seveda, dejstvo, da je Luka poseben igralec, vpliva na te odločitve. Gre za fanta, ki kljub mladosti na profesionalni ravni igra že vsaj šest let. Večinoma je bil v vseh okoljih najboljših. Takšnih ni veliko. Manu Ginobili je bil precej starejši, ko je zablestel v ligi NBA. Bil sem ob Draženu Petroviću. Tudi on je bil starejši. Luka je nekaj posebnega," razmišlja 59-letni trener, ki stavi na trdo delo in napadalno preprostost, svojo ekipo pa želi v sezoni 2019/20 videti v končnici.