Prvaki lige NBA podaljšali pogodbo z zvezdnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kyle Lowry ostaja v Torontu vsaj do leta 2021

Prvaki severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA, ekipa Toronto Raptors, bodo še nekaj časa lahko računali na Kyla Lowryja. Ta je še za eno leto podaljšal pogodbo z njimi, kot so sporočili iz kluba, sta strani uskladili želje in se dogovorili za sodelovanje do konca sezone 2020/21.