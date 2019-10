Dončić obsedel, Dragić prišel s klopi, Čančar že med strelci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miami Heat Gorana Dragića je gostil San Antonio Spurs. Prva četrtina je bila sicer v znamenju gostov, nato pa so pobudo prevzeli domači. Vročica si je največ prednosti priigrala, ko je bil na parketu prav Dragić, ki je tekmo začel na klopi.

Ob njegovi prisotnosti je Miami pridobil 20 točk, sam pa je v statistiko v 20 minutah igre vpisal osem točk (met iz igre 3/4, od tega trojki 2/2), štiri asistence in tri skoke.

Vrhunci igre med Miamijem in San Antoniom

Najboljši strelec Miamija, ki je s 107:89 slavil zmago, je bil z 18 točkami Tyler Herro, nov obraz v klubu Jimmy Butler pa je prispeval 10 točk.

Ponoči je bil aktiven tudi drugi slovenski klub. Dallas Mavericks so gostovali pri Oklahomi in izgubili s 104:119. Trener Rick Carlisle se je odločil, da tokrat ne bo računal na pomoč Luke Dončiča. Skupaj z njim je tekmo na klopi presedel tudi latvijski zvezdnik Kristaps Porzingis. Igral ni niti Dwight Powell.

Zaradi napornega ponedeljkovega treninga se je prvi mož stroke odločil, da bosta tokrat počivala. Zato pa ju lahko navijači pričakujejo v delovni opravi v noči na četrtek, ko bo Dallas gostoval pri Detroitu in na petkovi domači tekmi proti Milwaukee Bucks.

Luka Dončić se je le ogreval

Na delu so bili tudi Denver Nuggets, katerih član je poleti postal Vlatko Čančar. Vse do začetka zadnje četrtine je sedel na klopi, nato pa le dočakal priložnost. Trener mu je odmeril šest minut, v tem času pa je dosegel dve točki (za tri točke 0/1, za dve točki 1/1) in dodal skok ter asistenco.

Denver je brez prvega zvezdnika Nikole Jokića s 105:94 premagal Portland.