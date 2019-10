Dragić bo še videl, kje in kako bo igral

"Končno sem zdrav. Poleti je bila pri meni v prvi vrsti rehabilitacija. Da sem postal močnejši v kolenu. Mislim, da je uspelo," se je Goran Dragić uvodoma navezal na poškodbo kolena, zaradi katere je v pretekli sezoni igral le na 36 tekmah.

Težko mu je bilo, ker je bil toliko časa odsoten s parketa in ni mogel pomagati soigralcem: "Eno najbolj frustriranih let je bilo. Prej nikdar nisem bil poškodovan in odsoten toliko časa. Doma sem bil že malce nor. Poskušal sem se vrniti. Zdaj je to za mano in upam, da bom ostal zdrav."

Prestop v Dallas je skoraj uspel

Družini je hvaležen, da mu je v težkih časih stala ob strani in da je ostal optimističen. Osredotočen je bil samo na to, da se čim hitreje vrne v pogon.

Poleti se je veliko govorilo o tem, da ga Miami pošilja v drugi klub, saj so iskali prostor za Jimmyja Butlerja. Omenjali so Dallas Luke Dončića.

"Če sem pošten, nisem vedel, kaj se v ZDA dogaja, saj je časovna razlika znašala šest ur. Takrat sem spal, ko sem se zbudil, pa sem imel 25 sporočil. Poklical sem agenta in ga vprašal, kaj se dogaja. Rekel mi je, da je prestop skoraj uspel, vendar se na koncu ni uresničil. Vem, da je to del posla. Vesel sem, da sem ostal. Nimam nadzora nad tem, kaj se lahko z mano zgodi. Nadzor imam le nad tem, da trdo delam in sem osredotočen."

Pri Miamiju se dobro počuti. Vodilni možje so ga poleti poskušali prodati v Dallas, a se prestop ni zgodil. Foto: Reuters

Pri Miamiju, kjer ima vlogo kapetana, ga čaka tudi mentorsko delo, saj so v klub prišli novi, mlajši igralci. "Izgubil smo D-Wada (Dwyane Wade, op. a.). Veliki vodja je bil. Stopiti moramo navzgor. Imamo veliko novih igralcev. Dati jim moramo nasvet, da se bodo počutili udobno. Moja naloga je, da jim stojim ob strani, pomagam na treningih in jim poskušam vse skupaj olajšati," poudarja Dragić.

"Grem dan za dnem, to je najboljši pristop"

Čez lužo se veliko govori o tem, kdo bo prvi organizator igre pri Vročici. Dragić in Justin Winslow sta košarkarja, ki kandidirata za ta položaj, a se kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance s tem ne obremenjuje: "Vsi igramo za isto stvar, torej za dobrobit ekipe. Trener bo povedal, kdo bo igral. Vsak mora pomagati ekipi. Vedno je lepo imeti tekmovanje znotraj moštva. Pokazal je, da lahko dobro igra. Ne glede na to, kaj bom počel, bom dal vse od sebe. Na koncu bomo videli, kako in kje bom igral."

Ne glede na vlogo, ki jo bo imel, bo dal vse od sebe. Foto: Reuters

Miami je v pretekli sezoni za las zgrešil končnico, ki bi jo Gogi rad spet dočakal. Tri zmage so zmanjkale, da bi bila sezona podaljšana. S prihodom Butlerja na Floridi verjamejo, da jim bo uspelo priti med najboljših osem ekip v vzhodni konferenci.

Pri 33 letih zato Dragić še ne razmišlja o koncu kariere, saj bi rad še igral košarko na visoki ravni: "Ne vem, kdaj jo bom nehal. Grem dan za dnem, to je najboljši pristop. Nadziram, kar lahko. Delam stvari in videli bomo, kam me bo to pripeljalo."

Z Dončićem 14. decembra in 28. februarja, ko bo Luka po ameriško postal polnoleten

Spet je potrdil, da ga v prihodnje ne bomo več videli v reprezentančnem dresu. Premamile ga ne bi niti olimpijske igre. Lahko pa spet pričakuje veliko slovensko podporo v ligi NBA. Že v pretekli sezoni je bila tekma med Miamijem in Dončićevim Dallasom obarvana v slovenske barve in tudi v novi lahko pričakujemo slovenski pohod v ZDA.

Med seboj se bosta pomerila 14. decembra in 28. februarja. Foto: Reuters

Sezona se bo za Miami začela 23. oktobra z domačo tekmo proti Memphisu, z Dallasom pa se bo na gostovanju pomeril 14. decembra in doma 28. februarja prihodnje leto, ko bo Luka praznoval 21 let.