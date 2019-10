Dončić bi lahko olimpijsko vozovnico lovil v Splitu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko bodo slovenski odbojkarji kot evropski podprvaki zaključni boj za Tokio 2020 v prvem tednu januarja bili v Berlinu, kmalu zatem pa bo po evropskem prvenstvu v rokometu znana tudi usoda rokometašev, ostaja odprto vprašanje morebitne košarkarske poti na igre pod mogočnimi petimi krogi v deželi vzhajajočega sonca. Slovenija je bila sicer na podlagi visoke uvrstitve na svetovni lestvici deležna posebnega vabila v kvalifikacije, kje in s kom jih bo odigrala, pa naj bi bilo jasno v drugi polovici novembra.

Hrvaška s pomočjo vlade

Mednarodna košarkarska zveza je z visoko pristojbino za štiri šestčlanske turnirje (nakazati je treba znesek v višini 2,3 milijona švicarskih frankov oziroma dobra dva milijona evrov) od ideje o organizaciji odvrnila več držav oziroma panožnih zvez. Med njimi tudi slovensko. Pri KZS namreč zagotavljajo, da kljub drugačnim namigom iz regije ne bodo kandidirali. Se pa za to možnost zelo resno ogrevata kar dve državi iz nekdanje Jugoslavije. Srbi so z beograjsko Areno zanimanje pokazali že na SP na Kitajskem, Hrvaška pa stavi na splitsko Spaladium Areno.

Hrvati želijo na OI iz Splita. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kanadčani že "zmagovalci"?

Fiba razpis, v katerem izbira interesente, ki morajo nakazati 22 tisoč evrov nepovratnih sredstev, zapira prav danes. Hrvatom je s finančnim jamstvom pomagala vlada. V Evropi se šušlja še o kandidaturi Litve, Grčije, Poljske in celo Rusije. Precej manj interesa naj bi bilo na preostalih celinah, zato gre verjeti, da bi lahko na stari celini potekali kar trije turnirji. Četrti se obeta Kanadi. Odločitev o gostiteljih kvalifikacijskih turnirjev bo sicer padla predvidoma 15. novembra, kmalu zatem pa naj bi Mednarodna košarkarska zveza izvedla tudi žreb skupin.