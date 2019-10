Zvezdnik lige NBA stoji za nadarjenim Slovencem

Ob Goranu Dragiću in Luki Dončiću bo v novi sezoni v ligi NBA igral še Vlatko Čančar. Zanj bo to krstna sezona v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Pred dvema letoma so ga kot 49. po vrsti izbrali Denver Nuggets, zdaj pa ga potegnili čez lužo.

Sicer takšna pozicija na naboru generalno ne zagotavlja bistvene minutaže na parketu, a pri Denverju vedo, kako razviti nadarjene košarkarje. Lep primer je prvi zvezdnik moštva Nikola Jokić. Njega so na naboru izbrali pod številko 41, zdaj pa je postal eden najboljših košarkarjev v ligi NBA.

"Sicer se z vsemi razumem, razumljivo pa najbolje z Nikolo"

In za Čančarja je dobrodošlo, da ima ob sebi nekoga, ki prihaja z istega dela Evrope in ima za seboj že izkušnje. "Ni dober v Fifi niti pri Mario Kart," se je Jokić pošalil glede Čančarja in nadaljeval: "Lepo je imeti ob sebi nekoga, ki govori isti jezik. Si deliš izkušnje ..."

Za novince, ki šele spoznavajo ligo NBA, je dobrodošlo imeti ob sebi takšno osebo, ki je povrhu vsega še prvo ime organizacije. "Z Nikolo se druživa. Govoriva isti jezik. Sicer se z vsemi razumem, jasno pa najbolje z Nikolo," poudarja Čančar.

Nikola Jokić je prvo ime Denverja in bo stal ob strani mlademu Čančarju. Foto: Getty Images

V Evropi ni igral za velike klube, a je šla njegova pot strmo gor pri takratni Union Olimpiji, Mega Leksu in španskemu Burgosu. "Ko sem bil star 16 star, sem prišel v najboljši slovenski klub Olimpijo. Takrat so cilji postajali višji. Bolj ko si samozavesten, višji so cilji. Sicer pa je Denver kot klub izjemno organiziran. Razlika je v primerjavi z evropskimi klubi. A so tudi v Evropi ekipe, ki imajo podobne pogoje kot v NBA, zlasti najboljše v Evroligi. Cenim, da imam tu vse, kar potrebujem. Zlasti, ker vem, od kod prihajam in sem imel omejena sredstva. Tu imam vse na voljo. Za to sem hvaležen."

Že ob prihodu postal ljubljenec občinstva

Zaveda se, da v krstni sezoni ne bo v prvem planu, a je videti, da ima jasne smernice, kaj želi odnesti od prihoda v ligo NBA: "Učiti se, kako igrati. Nisem v položaju, da bom dobival žogo in bil glavni igralec. Ne gre tako. Naučiti se moram. Individualno si ne želim dajati pritiska. V prvi sezoni bi rad zbral čim več informacij o ligi, igralcih, Ameriki generalno. Glavna stvar je, da se osredotočim na manjše stvari."

Foto: Getty Images

Čeprav je novi obraz franšize, pa je že postal ljubljenec občinstva, kar je dobrodošlo za njegovo samozavest. "Pomaga to, vendar ne bom delal nekaj spektakularnega. Igro bi rad naredil enostavno. Večina trenerjev je to pri meni potrebovala. Da igram enostavno in učinkovito. Morda sem pri navijačih priljubljen, ker sem vedno pozitiven. Morda sem zaradi tega njihov ljubljenec," se je zasmejal slovenski reprezentant, ki je ponosen, da predstavlja Slovenijo v ZDA.