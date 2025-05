Med njima vlada veliko spoštovanje. Foto: Guliverimage

Novak Đoković je znan kot velik ljubitelj košarke in vedno zelo podrobno spremlja srbske športnike. Med njimi je tudi Nikola Jokić, ki mu je prek družbenih omrežji poslal močno sporočilo. Nikola Jokić, ta je bil do zdaj že trikrat izbran za najbolj koristnega igralca lige NBA (MVP), je bil letos izbran v prvo peterko. Nagrado najbolj koristnega igralca pa je v tej sezoni dobil Shai Gilgeous-Alexander, košarkar Oklahome.

Nikola Jokić, sicer košarkar Denver Nuggets, je tudi letos imel izjemno statistiko in je postal šele tretji igralec v zgodovini lige NBA, ki se je v petih ali več zaporednih sezonah uvrstil med prva dva. Nagrado je osvojil leta 2021, 2023 in 2024, poleg tega pa je bil drugi leta 2022 in znova letos.

"Podrl si toliko rekordov"

Ob tem mu je velike besede namenil tudi Novak Đoković, vrhunski teniški igralec, ki je svojemu rojaku čestital še za eno vrhunsko sezono v ligi NBA.

"Vsem si dokazal, da so se motili, ko so rekli, da ne moreš igrati bolje kot v zadnjih treh ali štirih letih. Podrl si toliko rekordov ter pisal zgodovino športa in košarke. Ne le v Ameriki, ampak po vsem svetu. Iz naše prelepe Srbije ti pošiljamo pozdrave vse do Denverja. Upamo, da boš v prihodnjih letih ustvaril še veliko zgodovine. Vse dobro ti želim!"

Foto: Reuters

Danes je zelo pomemben dan tudi za Novaka Đokovića, ki se je uvrstil v finale turnirja v Ženevi. Pred Beograjčanom sta v tem pogledu le Američan Jimmy Connors (109) in Švicar Roger Federer (103). Sobotni finale bo zanj že 143. V finalu ga čaka osemindvajsetletni Poljak Hubert Hurkacz. Dvoboj bo na sporedu ob 15. uri.

