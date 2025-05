Novak Đoković je pred turnirjem v Ženevi razkril, da je pred njim novo poglavje in da je v njem še vedno velika želja po zmagovanju. Nole bo v Švici nastopil že drugič zapored, potem ko so mu spet ponudili posebno povabilo. Lani se je na tem turnirju prebil do polfinala.

Beograjčan ni igral vse od poraza na turnirju serije masters v Madridu, ko je izgubil proti Italijanu Matteu Arnaldiju. Sicer se letošnja sezona zanj ni odvijala po načrtih – sploh sezona na pesku, ko letos še ni dosegel zmage. Priznal je, da je imel v preteklih mesecih velik izzive, a da ima še vedno veliko željo po tekmovanju.

"Želim si še več lovorik, želim si izboljšati formo pred OP Francije." Foto: Reuters

Vedel je, da se bo to enkrat to zgodilo

"To je novo poglavje v moji karieri, ki ga poskušam prebroditi. Nisem ravno vajen takšnih okoliščin, saj so se porazi v prvih nekaj krogih vrstili drug za drugim, in vedel sem, da se bo to enkrat zgodilo. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel v svoji karieri, a še vedno imam željo narediti vse, kar je v moji moči, da dosežem najboljšo raven tenisa. Torej da bom lahko zmagoval na turnirjih za grand slam in premagoval najboljše igralce na svetu – zato sem tukaj. Želim si še več lovorik, želim si izboljšati formo pred OP Francije," je povedal Đokovič, ki ima v svoji ekipi tudi novega trenerja. To je Dušan Vemić, ki bo z njim sodeloval do konca sezone na pesku. Z njim sta sodelovala že med letom 2012 in 2013.

"Trenutno ne iščem trenerja. Mislim, da mi ni treba hiteti. V redu se počutim z ljudmi, ki jih imam okoli sebe. Imam Dušana Vemića, ki je prišel je iz ZDA. Z mano bo v Ženevi in ​​na Roland Garrosu, Boris Bošnjaković pa je tukaj kot analitik in pomočnik trenerja. Potem bomo videli."

Sodelovala sta manj kot šest mesecev. Foto: Reuters

O kratkem sodelovanju z Murrayjem

Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se ni mogel izogniti vprašanju o sodelovanju z Andyjem Murrayjem, ki je trajalo manj kot šest mesecev.

"Ni več kaj dosti za povedati, kar ste prebrali v izjavah. Rekla sva, da ne bo dolgoročno, ampak da bomo videli, kako bo šlo. Avstralija je bila preizkus, nato Indian Wells in Miami. Na pesku smo šli turnir za turnirjem. Čutili smo, da iz tega sodelovanja ne moremo več iztržiti," je razkril Novak in ob tem poudaril, da Andyja Murrayja kot osebo spoštuje še bolj kot prej.

"Ima neverjeten teniški smisel. Njegov pogled na tenis je zelo poseben, ampak nisva dosegla tistega, kar sva oba upala. To je to, poskusila sva, a ni šlo," je še povedal Đoković, ki bo jutri praznoval svoj 38. rojstni dan.

Novak Đoković bo v drugem krogu turnirja v Ženevi – v prvem krogu je bil prost – igral proti Madžaru Martonu Fucsovicsu. Igralca sta do zdaj igrala pet dvobojev in vseh pet je dobil Novak Đoković.

