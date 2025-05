Znano je, da je Srdjan Đoković, oče Novaka Đokovića, zelo vplival na kariero svojega sina. A na začetku jim je bilo vse prej kot lahko, saj doma niso imeli dovolj denarja za njegovo teniško kariero. Zato si je moral njegov oče izposojati denar od kriminalcev. O tem je pred leti že govoril Srđan Đoković, v pogovoru v oddaji Neuspjeh prvaka, ki jo vodi nekdanji hrvaški nogometaš Slaven Bilić, pa je to potrdil tudi sam Novak.

V tistem času jim ni bilo lahko. Foto: Guliverimage

Oderuške obresti, razbil je vse pred seboj

"Oče je šel k znanim 'zelenašem', kriminalcem, ker ni bilo druge poti. Oni so takrat edini posojali denar," je razkril in tako potrdil, kar je pred leti razlagal že njegov oče. Torej, da si je takrat izposodil pet tisoč dolarjev (4.400 evrov), mesečne obresti pa so bile 15-odstotne.

"'Obresti pri meni so 12 odstotkov, ampak zate, ker se ti mudi, so 15-odstotne.' Vzel sem denar, prišel domov, zaprl sem se v kopalnico in razbil vse pred seboj. To bi naredil samo za svojega sina, zase nikoli. Če bi bilo zame, ne bi vzel niti kaplje krvi," je razlagal Srđan Đoković.

Dijana Đoković, mama srbskega zvezdnika, je dejala, da je bilo na trenutke tako hudo, da niso imeli za najosnovnejše stvari. Dijana se spominja, da je njen mož Srđan potoval z Novakom, ona pa je bila doma z bratoma Markom in Đorđem brez denarja.

Foto: Gulliver/Getty Images

"V tistem obdobju doma nismo imeli denarja. Srđan je z Novakom hodil po turnirjih, jaz pa sem bila doma z dvema majhnima otrokoma in nisem imela denarja niti za kruh. Mislim, da smo bili zelo pogumni. Če bi se rodil v drugi državi, bi bilo povsem drugače. Tu nismo imeli podpore ali pomoči. Ta skrb me je pozneje stala zdravja," je pred časom razlagala mama enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

Novak Đoković danes igra polfinale. Foto: Reuters

V Ženevi lovi stoto turnirsko lovoriko

Novak Đoković trenutno igra na turnirju v Ženevi, kjer se je v četrtek uvrstil v polfinale turnirja. V dveh nizih (6:4, 6:4) je premagal Italijana Mattea Arnaldija. 38-letni Nole je še vedno v igri, da osvoji stoto turnirsko lovoriko. V polfinalu bo njegov nasprotnik Britanec Cameron Norrie.

