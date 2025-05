Košarkarji Denver Nuggets so na šesti tekmi konferenčnega polfinala zahoda s 119:107 ugnali Oklahomo City Thunder, izid v zmagah izenačili na 3:3 in izsilili odločilno sedmo tekmo. Denver je tako po dveh zaporednih porazih prišel do zmage in ostaja med živimi, Vlatko Čančar pa tudi tokrat ni dobil priložnosti za igro. Zmagovalec tega para se bo v konferenčnem finalu pomeril z Minnesoto Timberwolves. Odločilna tekma bo na sporedu v nedeljo.

Košarkarji Minnesote Timberwolves še niso dobili nasprotnika v konferenčnem finalu zahoda. Denver Nuggets so namreč v Ball Areni razveselili domače navijače, na šesti tekmi prišli do zmage proti Oklahomi City Thunder in na ta način ubranili prvo zaključno žogo najboljše ekipe rednega dela zahoda, da bi se ta uvrstila v konferenčni finale.

Oklahoma je sicer po drugače precej izenačenem prvem polčasu dve minuti prec koncem druge četrtine vodila z 58:46, kar je bila njena največja prednost na srečanju, a se je Denver do konca prvega polčasa približal na 58:61. Pet minut pred koncem tretjega dela je bil nato izid še poravnan na 78:78, Nuggets pa so nato z novim boljšim zaključkom četrtine z delnim izidom 12:4 "ušli" na prednost 90:82.

Murray je dosegel 25 točk. Foto: Guliverimage

Zatem se OKC ni več vrnil v igro, Nuggets pa so na krilih domačih navijačev prednost le še poviševali in na koncu srečanje v seriji, ki je sicer do zdaj poskrbela za nemalo drame, dobili brez večjih pretresov s 119:107. Pri domači zasedbi so trije košarkarji presegli mejo 20 točk, Nikola Jokić je 29 točkam dodal 14 skokov in osem asistenc, Jamal Murray je dosegel 25 točk (8 skokov, 7 asistenc), Christian Braun pa je ob 23 točkah ujel še enajst odbitih žog. Denver je na koncu zbral 16 skokov več od nasprotnika (61:45).

Pred srečanjem je bil zaradi bolezni pod vprašajem nastop Murraya, ki pa je po srečanju med drgim dejal, da ni bilo prav nobene možnosti, da na šestem obračunu v seriji ne bi zaigral. "Vesel sem, da smo zmagali, igrali smo s pravo mero energije. Vedeli smo, da so dobra ekipa, a ostali smo pri življenju in imamo možnost, da gremo na gostovanje in dobimo serijo. Vsi so bili danes izjemni, vsak je prispeval svoj delček energije, ne samo pri zadevanju metov, ampak glede fokusa, načina igre. To potrebujemo, bil je pravi korak v pravo smer, a čaka nas še ena velika tekma," je po koncu dejal 28-letni kanadski košarkar.

Oklahoma je bila izrazito nerazpoložena pri metu, trojke so gostje metali le s 27,5-odstotno uspešnostjo (11/40), zadeli so deset od 16 prostih metov. Edini zares razpoloženi košarkar v njihovih vrstah je bil Shai Gilgeous-Alexander z 32 točkami (11/16 met iz igre), Chet Holmgren je dodal 19 točk in enajst skokov.

Sedma tekma bo na sporedu v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času, že v noči na soboto pa šesta tekma v seriji čaka New York Knicks in Boston Celtics, prvi bodo pred domačimi navijači ob vodstvu s 3:2 lovili preboj v finale vzhoda.

