Los Angeles Lakers so objavili razpis za novega prvega kondicijskega trenerja, da bi bili Luka Dončić in soigralci za naslednjo sezono bolje fizično pripravljeni.

Glavni trener Los Angeles Lakersov JJ Redick je po zadnji tekmi sezone, ko so v prvem krogu končnice z 1:4 izpadli proti Minnesoti Timberwolvesom, dejal, da morajo popraviti svojo kondicijsko pripravljenost. "Bili so posamezniki, ki so bili v vrhunski formi in bili so taki, ki bi bili lahko v boljši formi. O tem razmišljam že zdaj, moramo se spraviti v šampionsko formo."

The Los Angeles Lakers are hiring a new Head Strength and Conditioning coach this off-season 💪 (📸 @TeamWorkOnline) pic.twitter.com/6N5F8JoKTO — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 14, 2025

Tako so v klubu zdaj objavili razpis za glavnega kondicijskega trenerja, ki bo za vsakega posameznega košarkarja pripravil načrt priprav in bo obenem znal motivirati košarkarje, da bodo zagnano delali v telovadnici. Obljubljajo letno plačo med 200 in 250 tisoč ameriškimi dolarji (od 179 do 224 tisoč evrov).

Najzanimivejše in predvsem neobičajno je, da so v klubu razpis objavili javno. Kot je dejal tudi novinar mreže ESPN Brian Windhorst, se to nikoli ne zgodi. Morda pa želijo tudi na ta način pokazati, da mislijo resno, da bodo naslednjo sezono res v pravi formi.