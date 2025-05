Iz tabora Boston Celtics so v torek sporočili, da so se črne napovedi uresničile. Jayson Tatum, ki so ga na četrti tekmi konferenčnega polfinala proti NY Knicks odnesli z igrišča slabe tri minute pred koncem, je utrpel težjo poškodbo – pretrgano Ahilovo tetivo.

Sedemindvajsetletnika so v torek že operirali, zdaj pa ga čaka daljše okrevanje, tako da je sezone zanj konec. Tatum je na četrti tekmi do usodne poškodbe dosegel kar 42 točk.

Boston ni sporočil, kako dolgo naj bi Američan okreval, so pa tamkajšnji mediji ob njegovi poškodbi hitro spomnili na primer Kevina Duranta. Ko si je ta med finalom lige NBA leta 2019 strgal Ahilovo tetivo, je nato izpustil celotno sezono 2019/2020.

Jayson Tatum today underwent successful surgery to repair a ruptured right Achilles tendon. No timetable is currently available for his return, but he is expected to make a full recovery. Further updates will be provided when appropriate. pic.twitter.com/TTXziFtMQB