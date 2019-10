Dončić in Porzingis navdušila že ob prvi potezi #video

Večina košarkarskih klubov sanja, da bi svoje tekme odigrala pred številčnim občinstvom. Pri Dallas Mavericks so imeli na interni klubski tekmi za trening skoraj devet tisoč gledalcev, ki so lahko videli premierno sodelovanje Luke Dončića in Kristapsa Porzingisa. Pred svojimi navijači so prav tako odigrali revialno tekmo košarkarji Miami Heat, njihova pa je imela tudi dobrodelno noto.

Sezona lige NBA se bo začela v drugi polovici oktobra, ekipe pa so že začele pripravljalne tekme. Prav posebni so imeli košarkarji Miami Heat in Dallas Mavericks. Oboji so se predstavili navijačem. Na Floridi je imela interna tekma dobrodelni pridih, saj so s prodajo vstopnic zbirali denar za Onkološki center v Miamiju.

Čeprav je bilo na Floridi predvsem sproščeno vzdušje, pa smo lahko pri posameznikih videli, da si želijo izboriti prostor. Pred začetkom sezone je pri Vročici namreč vprašanje na mestu organizatorja igre. Goran Dragić in Justis Winslow sta kandidata zanj. In pri drugem je bilo občutno videti, da si želi imeti žogo v svoji posesti.

Dragić je bil njegov tekmec, tekmo pa je končal pri dveh točkah in asistencah. A se govori, da obstaja možnost, da bi ju trener Eric Spoelstra večkrat uporabil na parketu kar skupaj. Prave odgovore bomo dobili že 23. oktobra, ko se bo sezona za Dragića in druščino začela.

Naveza Dončić-Porzingis takoj pokazala sodelovanje

Pravi val navdušenja so imeli v Dallasu, kjer so se košarkarji prav tako pomerili med seboj. Skoraj devet tisoč gledalcev je z navdušenjem pozdravilo osrednja zvezdnika moštva, Luko Dončića in Kristapsa Porzingisa.

Latvijec se je nasploh prvič predstavil navijačem, potem ko je v prejšnji sezoni konec januarja prestopil v vrste Mavericks, a zaradi rehabilitacije kolena še ni zaigral v dresu Teličkov.

"V 12 sezonah pri Dallasu nisem videl večjega navdušenja navijačev. To je dvignilo fante. Tekma je bila zabavna," je dejal Rick Carlisle.

Dončić in Porzingis sta takoj poskrbela, da so imeli navijači razlog za veselje. Slovenski košarkar je lepo zaposlil Porzingisa, ki je zadel trojko. Tudi drugi koš je pripadel Latvijcu, skupaj z Dončićem pa sta dosegla prvih pet košev na tekmi, ki jo je Luka končal pri devetih točkah.

"Gradiva kemijo. Kot sem že večkrat povedal, imava dobro vez tudi zunaj igrišča. In to nama bo pomagalo pri ustvarjanju kemije na parketu. Oba sva mlada. Rada tečeva, napadava, sva agresivna. Pomagala si bova," je dejal Porzingis.

Prav od nujne naveze si navijači Dallasa obetajo boljšo sezono in uvrstitve v končnico, v katero bi se radi uvrstili tudi košarkarji Miami Heat.