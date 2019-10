Zlata Slovenca Dončić in Dragić navduševala #video

Klubi slovenskih košarkarjev v ligi NBA Dallas Mavericks, Miami Heat in Denver Nuggets so bili na zadnji pripravljalni tekmi uspešni. Luka Dončić se je ob prepričljivi zmagi nad Oklahomo spogledoval celo s trojnim dvojčkom, Goran Dragić je bil prav tako učinkovit ob visoki zmagi nad Atlanto, Vlatku Čančarju pa se ni uspelo vpisati med strelce.

Pri Dallas Mavericks naveza Luka Dončić – Kristaps Porzingis že uspešno deluje. Na ponedeljkovi tekmi proti Oklahomi sta bila ključni figuri, da so Telički prišli do zmage s 107:70.

V 27 minutah igre, kolikor jih je slovenski košarkar prebil na parketu, so naredili razliko 21 točk. Odlično statistiko pa je imel tudi Dončić, ki se je pohvalil z 19 točkami (met iz igre 4/10, prosti meti 9/11), 10 skoki in 7 asistencami. Le tri asistence so mu torej zmanjkale, da bi prišel do trojnega dvojčka (v treh košarkarskih prvinah bi imel dvomestno število).

Vrhunci igre Luka Dončića

Porzingis je bil s 17 točkami drugi strelec Dallasa, zbral pa je še 13 skokov.

Visoke zmage se je veselil tudi Goran Dragić s soigralci pri Miami Heat. Atlanta je padla s kar 87:120. Kapetan zlate slovenske reprezentance je navduševal z iznajdljivimi asistencami, prav tako pa je polnil koš tekmeca.

Pred sezono so se navijači Miamija spraševali, kdo bo začenjal tekme kot organizator igre. Dragić ali Justise Winslow? Za zdaj je videti, da gre trend njemu v prid, saj je začel prav vse pripravljalne obračune.

Vrhunci igre Gorana Dragića

Gogi je tudi tokrat prišel v igro s klopi in v 21 minutah v statistiko vpisal 12 točk (3/6 met iz igre, 3/3 prosti meti), pet asistenc in dva skoka.

Aktivni so bili prav tako košarkarji Denver Nuggets, ki so bili boljši od Phoenix Suns. Mladi Slovenec Vlatko Čančar je dobil pet minut priložnosti za igro, v tem času pa je enkrat neuspešno vrgel na koš.