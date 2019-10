Kljub 27 točkam Dončića nov poraz Dallasa #video

V najmočnjši košarkarski ligi NBA se nadaljuje serija pripravljalnih tekem na novo sezono. Dallas Mavericks Luke Dončića so gostili Milwaukee Bucks in izgubili z rezultatom 111:118. To je že tretji poraz Teličkov na pripravljalnih tekmah. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo izstopal s 34 točkami in 11 skoki.

Luka Dončić je bil znova najboljši igralec v svojem moštvu. K rezultatskemu izkupičku 111 točk Dallasa je v dobrih 23 minutah na parketu prispeval 27 točk (met iz igre 6/13), 7 skokov in 2 podaji in ukradeno žogo. Dosegel je še pet trojk (5:8) in bil uspešen pri izvajanu prostih metov (10:11).

Oglejte si vrhunce obračuna med Dallasom in Milwaukeejem:

Novinec v Dallasu, 224 centimetrov visoki Srb Boban Marjanović, se je izkazal s 16 točkami, Justin Jackson jih je prispeval 13, Kristaps Porzingis pa 11.

Pripravljalno tekmo v dvorani American Airlines Centre si je ogledalo 17 tisoč ljubiteljev košarke.

MVP lanske sezone suvereno

Na zmagovalni strani Bucksov je s 34 točkami in 11 skoki izstopal grški košarkar Giannis Antetokounmpo, najkoristnejši igralec lige v prejšnji sezoni. 18 točk je dosegel Ersan Ilyasova, točko manj pa hrvaški košarkar Dragan Bender.

Bucks so z 31:24 povedli v prvi četrtini, v drugi so bili z 31:30 boljši Mavericks, v tretji so bili z naskokom boljši Bucks (38:27), v zadnji pa so prevladovali Mavericks (delni izid 29:19).

Goran Dragić (Miami Heat) in Vlatko Čančar (Denver Nuggets) sta imela prost večer.