Slovenci strup za velike: če se po jutru dan pozna …

V kar dveh od treh krogov nove sezone lige ABA je bil slovenski trojček stoodstoten. A čeprav je brez poraza le še Cedevita Olimpija, sta resnično navdušila Koper Primorska in Krka. Na kolenih tudi prvak in podprvak.

Košarkarji Olimpije so v soboto zvečer resno preizkušali potrpežljivost svojih navijačev, potem ko so dobre igralne odseke na gostovanju pri Igokeii pokvarili s popolno igralsko nestabilnostjo, predvsem pa z nerazumljivimi obrambnimi manevri gostiteljem kar dvakrat dovolili vstop v podaljšek. Na koncu so vendarle uveljavili igralsko premoč, kronali odlično predstavo Jake Blažiča (MVP kroga) in dosegli še tretjo zaporedno zmago, s čimer se lahko, nekoliko presenetljivo, pohvali le še FMP.

Sanjska nedelja

"Ko imaš dvakrat priložnost doseči zmago, na koncu pa ti to ob koncu drugega podaljška tudi uspe, moraš sneti kapo igralcem. Takšne tekme se na gostovanju ponavadi izgubi," je ob vračanju iz dvorane v Laktaših in ob negodovanju nad zahtevnim urnikom, ki izključuje možnost treningov, modroval trener Olimpije Slaven Rimac. V tretjem krogu še zdaleč ni bil edini trener slovenskega kluba z zmago. Dan zatem sta namreč svoje delo z odliko opravila tudi Krka in Koper Primorska. Za nameček proti finalistoma zadnje sezone. Po dveh odmevnih skalpih je tako slovenski trojček še drugi zaporedni krog sklenil s popolnim izkupičkom.

Evroligaški skalp

Potem ko sta Crveno zvedo ugnala Budućnost in Maccabi, je bil beograjski scenarij o celjenju ran v Novem mestu račun brez krčmarja. "Krka je definitivno boljša, kot je bila na prvi domači tekmi z FMP," je zatrjeval trener Simon Petrov. Lepšo priložnost za dokazovanje tega, kot je gostovanje evroligaša, bi si stežka zamislil. Njegovi izbranci so navdušili predvsem z nepopustljivostjo, stalnim iskanjem rešitev in odličnim zaključkom, v katerem sta se izkazala Gani Oladimeji Lawal in Glenn Cosey, s katerima so Dolenjci, kot vse kaže, zadeli v polno.

Cosey in Lawal sta skupaj dosegla 34 točk. Foto: ABA liga

"Pokvariti praznik"

"Čestitke gostom za obletnico osvoboditve našega nekdanjega glavnega mesta. Potrudili smo se, da proslavo nekoliko pokvarimo. Danes nam je šlo odlično. Predvsem bi pohvalil naše gledalce, ki so nam s spodbujanjem do zadnje minute dali prepotrebno moč, da smo tekmo lahko mirno končali," se je po odmevni zmagi zadovoljno muzal trener Petrov, ki je na parket poslal kar dvanajst igralcev. Ob omenjenih dveh novincih se je izkazal predvsem Marko Jošilo.

Šiško: prvi asistent lige

Medtem ko so Dolenjci proslavljali veliko zmago, pa so do novega odmevnega skalpa enega od jadranskih velikanov prišli Primorci. V podgoriški dvorani Moraća so Budućnosti na videz prepustili pobudo, a vseeno ves čas držali aktiven rezultat in imeli idejo o zasuku. Strelski junak pomembnega para točk je bil predvsem Marko Jagodić Kuridža (22 točk), z mirnostjo v zaključku tekme pa se je izkazal tudi prvi dirigent Žan Mark Šiško. Ljubljančan je sicer znova blestel v vlogi podajalca. Vknjižil je 12 asistenc. S povprečjem 9,3 v tej statistični kategoriji je trenutno najboljši v ligi.

Foto: ABA liga

"Neverjetno garanje in boj"

"Čestitke fantom za neverjetno garanje, za izjemen boj vseh 40 minut. To nam je prineslo zmago na tem zahtevnem gostovanju. Jasno nam je bilo, da imamo možnost za uspeh le ob fizični čvrstosti. Na koncu so bili gostitelji živčni, kar smo znali izkoristi," je po novi jadranski zmagi dejal trener slovenskega državnega in pokalnega prvaka Jurica Golemac, ki je bil v predhodnem krogu usoden za Partizan. Primorska s tem dokazuje, da je več kot uspešno opravila prehod iz druge v prvo jadransko ligo.

Krka po primorski poti

In kaj slovenske klube v ligi ABA čaka v četrtem krogu, ki bo razpet med petkom in ponedeljkom? Vsi trije bodo nastopili v soboto, v vlogi gosta pa bo Krka, ki jo čaka zahtevno gostovanje pri podgoriški Budućnosti. Ta bo sicer prvo zmago po slovesu trenerja Slobodana Subotića lovila že med tednom, in sicer na evropskem gostovanju pri Galatasarayu. Po nekoliko lažjem uvodnem razporedu Cedevito Olimpijo čaka obračun s Partizanom. V Kopru pa bo gostoval Mornar, ki se je poleti močno okrepil.