Dončić prejel eno najlepših pohval v življenju, nato ga je pošteno razjezil ameriški novinec #video

Ni kaj, Luka Dončić je pripravljen. Na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom sezone, ki se bo za Dallas začela 24. oktobra z domačo tekmo proti Washingtonu, je dokazal, da je v vedno boljši formi. Proti Los Angeles Clippers, pri katerem ga je ob napadih pogosto pokrival opevani zvezdnik Kawhi Leonard, je prispeval 18 točk, 13 skokov in tri asistence. Za tri točke je zadel štiri od devetih metov.

Porzingis navdušil navijače Dallasa

Ljubljančan je proti Los Angeles Clippers prispeval 15 točk, 13 skokov in tri asistence, a je tudi izgubil devet žog. Foto: Reuters Dallas je vodil vso tekmo. Sprva je povedal 13:1, tekmeci iz Kalifornije so zgrešili uvodnih 12 metov iz igre, ob polčasu je bilo 55:35 za Teličke, ki so prednost zadržali do konca in se razveselili zmage, s katero so poslali sporočilo tekmecem, kako velja v sezoni 2019/20 resneje računati tudi na Dallas, zlasti zaradi sodelovanja vodilnega dvojca, ki ga sestavljata Dončić in Kristaps Porzingis. Mlada Evropejca vedno bolje sodelujeta, hkrati pa omogočata, da se v njuni druščini razigrajo tudi soigralci.

''Dobro je, da smo na zadnji pripravljalni tekmi igrali proti tako dobremu tekmecu. Proti ekipi, za katero pravijo vsi, da je ena najboljših v ligi. To je dobro za nas, saj lahko ocenimo, kam trenutno spadamo,'' je po odmevni zmagi Dallas nad Los Angeles Clippers (102:87) dejal Justin Jackson. Z 18 točkami si je naslov najboljšega strelca dvoboja, ki je potekal v Vancouvru, delil s Porzingisom.

Kako se je odrezal zvezdniški trio: Dončić in Porzingis proti Leonardu?

Latvijec je pokazal najboljšo predstavo, odkar je zapustil New York in oblekel dres Teličkov. Dosegel je 18 točk (met iz igre 6 od 9) in dodal 13 skokov, Dallasu pa pomagal do prepričljive zmage nad moštvom, ki ga analitiki lige NBA uvrščajo med najboljše, kar jih bo moč spremljati v novi sezoni.

Američan je spravil ob živce Dončića

Dončića so mirili po prepiru z Mannom. Foto: Reuters Čeprav je Dončić izstopal z dvojnim dvojčkom, pa ni manjkalo dosti, da bi lahko dosegel trojni dvojček, na katerega pa ne bi bil preveč ponosen, saj je zbral kar devet izgubljenih žog. Po eni izmed njih, ko je sredi tretje četrtine ''zakorakal'' in so sodniki prisodili žogo Los Angelesu, je mlademu slovenskemu asu zavrela kri. V tistem trenutku mu je tri leta starejši Terance Mann, novinec v vrstah Clippers, predrzno in brez trohice spoštovanja izbil žogo iz rok.

To je tako razjezilo zlatega slovenskega reprezentanta, da se je vnel prepir. Skočila sta si v lase, Dončić se je zakadil v Američana, ta pa se ni obotavljal in ga celo prijel za vrat. Izmenjala sta si kar nekaj vročih besed, nato pa so med njiju posegli soigralci, najhitrejši je bil srbski orjak Boban Marjanović in ju s pomočjo sodnikov ter trenerjev vendarle ločili.

Kako sta si Dončić in Mann skočila v lase:

Prejela sta tehnično napako in začudila Američane, ki so se spraševali, zakaj je prišlo do takšnega izbruha strasti in sovražnosti že na pripravljalnem srečanju. Dvoboj se je nadaljeval v mirnem ozračju, prednost Dallasa pa je bila tolikšna, da vprašanje zmagovalca ni bilo postavljeno pod resnejši vprašaj.

Generalni direktor primerja Dončića z Magicom in Birdom Larry Bird velja za enega najboljših košarkarjev v ligi NBA vseh časov. Foto: Getty Images Dončić, Porzingis in druščina so tako dokazali, da so vedno bolj uigrani. O tem, kaj pomeni 20-letni Slovenec, ki prisega na številko 77, za Dallas, je za Ringer povedal generalni direktor kluba in predsednik košarkarskih operacij Donnie Nelson. Funkcionar, ki pri Dallasu skrbi za kadrovsko politiko, je najboljšega strelca Dallasa primerjal z legendarnima košarkarjema: ''Luka ima DNK Magica Johnsona in instinkt Larryja Birda,'' je podal oceno in v njej razkril, na koga ga spominja mladi Ljubljančan. Omenil je nekdanja velika zvezdnika lige NBA, ki sta pred desetletji poskrbela za nepozabno rivalstvo v najmočnejši ligi na svetu in v očeh košarkarskih ljubiteljev uživata ogromno spoštovanje. Sportal Prvaki lige NBA podaljšali pogodbo z zvezdnikom Nelson je nato podrobneje pojasnil, kaj je imel v mislih: ''Luko krasi kombinacija psihološke in telesne moči, v katero je razpolagal Magic Johnson. Obramb se loteva s fizično močjo in izjemnim pregledom, s katerim lahko natančno zaposli soigralce z vsakega možnega mesta. Ni pravi atlet, a ima kakovosti, s katerimi je izstopal Bird. Ima instinkt, s katerim spada med elito in lahko nekega dne postane eden od najboljših vseh časov,'' je prepričan sin slovitega trenerja Dona Nelsona. Ena izmed največjih specialitet Earvina Magica Johnsona so bile izjemne asistence, s katerimi je spravljal obrambe tekmecev v hudo zagato. Foto: Getty Images Zelo je zadovoljen s sodelovanjem Dončića in Porzingisa, trener Rick Carlisle pa že razmišlja o preboju v končnico lige NBA, od katere je bil Dallas v sezoni 2018/19 oddaljen za veliko zmag. Telički se niso v končnico uvrstili vse od leta 2016.

Zion poškodovan, Kawhi še ni pri metu

Kawhi Leonard je proti Dallasu, pri katerem ga je pokrival tudi Luka Dončić, zadel le pet izmed 19 metov iz igre. Foto: Reuters Po večeru, kjer se je na straneh, posvečenih ligi NBA, veliko pisalo o poškodbi desnega kolena, zaradi katerega mladi zvezdnik Zion Williamson (New Orleans Pelicans), številka ena zadnjega nabora, ne bo zaigral danes na pripravljalni tekmi proti New Yorku, je dvignil ogromno zanimanja tudi Kawhi Leonard. Prvič po tem, ko je zapustil Toronto, se je vrnil v Kanado. V Vancouvru je dosegel 13 točk, ukradel štiri žoge, eno izmed njih tudi snedel iz rok Dončiću, a je iz igre zadel le pet od 19 metov.

Trener Clippers Doc Rivers komaj čaka, da se bo lahko ekipi, ki ji mnogi pripisujejo velike možnosti za naslov, pridružil poškodovani Paul George. Klub iz Los Angelesa, ki je bil vrsto desetletij v senci Jezernikov, želi končno priti dlje kot od 2. kroga končnice. V novo sezono bo vstopil 23. oktobra, ko se bo v prestižnem mestnem spopadu udaril prav z Los Angeles Lakers, pri katerih v pripravljalnem obdobju blestita LeBron James in Anthony Davis.

Tako se obeta poslastica v ligi NBA že uvodni večer (23. oktobra), Dallas pa se bo prvič predstavil dan pozneje, doma proti Washingtonu.