Luka Dončić uspešen, a so ga morali miriti #video

Dallas Mavericks so po treh zaporednih porazih zdaj dosegli drugo zaporedno zmago. Dallas je LA Clippers premagal z izidom 102:87. Kot kaže, je ekipa Dallasa na čelu z Luko Dončićem in Kristapsom Porzingisom vedno bolj uigrana. Latvijec je bil ta večer najboljši košarkar Dallasa. V svojo statistiko je vpisal 18 točk, 13 skokov in eno asistenco. Zelo dobro je bil razpoložen tudi Luka Dončić. Ta je tokrat za svojo ekipo dosegel 15 točk, 13 skokov in tri asistence. Edino, kar kazi njegovo statistiko, je devet izgubljenih žog.

Dončić izgubil živce, ker mu je vzel žogo

Dončić, ki je bil lani v ligi NBA razglašen za najboljšega mladega košarkarja, je imel na tekmi spor s Teranceom Mannom. Vmes so morali poseči celo soigralci.

Goran Dragić Foto: Getty Images

Miami dosegel že četrto zaporedno zmago

Miamiju gre na pripravljalnih tekmah zelo dobro, saj so proti Orlandu dosegli že četrto zaporedno zmago. Vročica je bila tokrat boljša z izidom 98:107. Pri gostih je bil najboljši Jimmy Butler, ki je za Miami dosegel 23 točk. Na parket je stopil tudi Goran Dragić, ki je na igrišču preživel 23 minut. V tem času je 33-letni Ljubljančan dosegel pet točk, tri asistence in en skok. Pri Orlandu je bil s 16 točkami najbolj uspešen Evan Fournier.