Prepelič se po norem košu ni zaustavil

Slovenski reprezentant Klemen Prepelič sicer sredi tedna proti Darušafaki v Eurocupu ni bil najbolj strelsko razpoložen, a je z neverjetnim košem poskrbel, da se je pisalo o njegovem podvigu in zmagi Joventuta.

Pri rezultatu 82:82 je prejel žogo v svoje roke in s svoje strani – pri črti za tri točke – vrgel žogo na drugo stran igrišča. Prehitel je zvok sirene, žoga pa je na veliko veselje šla skozi obroč in slavje košarkarjev španskega moštva se je začelo.

"Izjemen občutek. Ko sem vrgel, sem videl, da je let v pravi liniji. Vseeno nisem pričakoval koša. A včasih potrebuješ tudi nekaj sreče, da premagaš tako odlično ekipo, kot je Darušafaka," je po izjemnem košu in zmagi dejal Slovenec.

KLEMEN PREPELIC WINS IT WITH THE FULL COURT SHOT #7DAYSEuroCuppic.twitter.com/JZke5OCg40