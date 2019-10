Spet je na slovenskem radarju, a so mnenja različna

Kdo bo naslednji naturalizirani košarkar v slovenski izbrani vrsti? Bo ostal Anthony Randolph? Bi to lahko spet postal Alen Omić? Ali kdo drug ali morda nihče? Na Košarkarski zvezi Slovenije so poudarili, da bi Randolpha olimpijske kvalifikacije zanimale in so z njim v stiku. Legendi slovenske košarke Zmago Sagadin in Peter Vilfan se strinjata z naturalizacijo, a imata nekoliko drugačen pogled na to, kdo bi lahko bil reprezentančna okrepitev.

Slovenija je še vedno aktualni evropski prvak in bo tako vse do leta 2021, ko bo naslednji EuroBasket. Nanj se mora naša reprezentanca še uvrstiti. Kvalifikacijska pot ne bi smela povzročati preglavic, saj se bodo tri reprezentance iz skupine uvrstile na evropsko prvenstvo.

Ukrajina, Madžarska in Avstrija bodo stale nasproti četi Rada Trifunovića in te ekipe ji ne bi smele povzročati prevelikih ovir.

Randolph se je načeloma že poslovil, a so na KZS še v stiku z njim

Foto: Vid Ponikvar Jasno je, da v kvalifikacijah ne bodo igrali košarkarji, ki nastopajo v elitnem evropskem klubskem tekmovanju Evroligi. Na žalost, če gledamo na razvoj slovenske košarke, imamo v tem tekmovanju le enega s slovenskim potnim listom. In to je Anthony Randolph.

Američan, ki je leta 2017 pomagal Sloveniji najti pot do evropskega Olimpa, pa je še vedno aktualna tema v slovenskih košarkarskih krogih, čeprav se je načeloma že poslovil od reprezentančnega dresa. "To je bila po vsej verjetnosti moja zadnja tekma za slovensko reprezentanco. Čas je za nove obraze. Rad bi se zahvalil Sloveniji in Slovencem, ki so me sprejeli odprtih rok," je pred dobrim letom po kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Turčiji dejal Američan.

In kaj je športnikom onstran Atlantika sveto? Olimpijske igre. In te bi zanimale člana Real Madrida. "Selektor je z njim v navezi. Rekel bi, da bi ga olimpijske kvalifikacije zanimale. A se nismo nič dogovorili," je poudaril generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović.

Veliko je odvisno tudi od Gašperja Vidmarja

Foto: Vid Ponikvar O tej temi se bodo na naši krovni košarkarski organizaciji konkretneje pogovarjali decembra, saj pravijo, da imajo čas do februarja, ko se bodo začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo.

Ključno vprašanje, ki se ob tem poraja, je, koga vzeti. Tujec, ki igra v Evroligi ali ligi NBA, v kvalifikacijah ne bo mogel nastopiti. "Do začetka kvalifikacij imamo še nekaj časa. Veliko je odvisno, v kakšnem zdravstvenem stanju bo decembra in januarja Gašper Vidmar. Rekel je, da bi igral kvalifikacije za olimpijske igre. Po pogovoru sva prišla do tega, da bi nastopil še v februarskem kvalifikacijskem ciklusu. Potem bi videli, kako naprej. Tudi če bo lahko zaigral, bi se odločili za naturliziranega košarkarja. Bolj razmišljam o igralcu na poziciji štiri in pet – kombo košarkarju. Randolph je v 80 odstotkih bolj krilni center. Če Vidmar ne bi mogel, potem bi potrebovali nekoga, ki lahko enakovredno igra na obeh igralnih mestih," poudarja Trifunović, ki je na slovenski klopi nasledil Igorja Kokoškova.

Kdo bi moral kot naturaliziran košarkar igrati za slovensko reprezentanco? Anthony Randolph (Real Madrid) 53,40% +

Alen Omić (Joventut) 26,21% +

Jordan Morgan (Pinar Karsiyaka) 2,91% +

Ivan Marinković (Koper Primorska) 3,88% +

Kdo drug 4,85% +

Nihče 8,74% +

Sagadin kavbojskih akcij ni podpiral, je za naturalizacijo mladega košarkarja "Moja ideja je takšna, da bi bili to mladi, ki se potem tudi asimilirali, naučili jezika in postali sestavni del prostora," pravi Sagadin. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Poznam razmere v košarkarskem svetu. Slovenci nismo visoki. Že v mojih časih smo pripeljali košarkarje in tudi v prihodnje bi bilo dobro, da bi kot naturalizirane pripeljali tiste, ki jih nimamo. Ekstremno visoke. Moja ideja je takšna, da bi bili to mladi, ki bi se potem tudi asimilirali, naučili jezika in postali sestavni del prostora. Za takšno naturalizacijo sem. Starejših košarkarjev za potrebe naturalizacije ne bi vabil," ima eden od največjih slovenskih trenerjev Zmago Sagadin svoje mnenje o naturalizaciji. Vzeti košarkarja le za kratek čas se mu ne zdi prava pot: "Treba je vzpostaviti sistem in se ga držati. Kavbojskih akcij nisem podpiral. Slučajno prinesejo rezultat, kar se je zgodilo z naslovom evropskega prvaka. Verjetno se ne bo več." In prav zato bi dal prednost Alenu Omiću kot Randolphu: "Omić govori slovensko. Zame je Slovenec. Te stvari pozdravljam. Loviti stare konje je kontraproduktivno. Tega ne podpiram."

Vse visi v zraku

Foto: Urban Urbanc/Sportida Jasno je, da ima Slovenija največji primanjkljaj pri visokih košarkarjih. Ena od možnosti je Omić, ki je moral prepustiti mesto Anthonyju. Zadnji je druga možnost, a le za olimpijske kvalifikacije in morebitne olimpijske igre. "Z njim sem v navezi za olimpijske kvalifikacije. Takrat je on namreč prost. Ničesar se nisva dogovorila. Vse visi v zraku. Razmišlja," je o "Tončku" dejal Trifunović.

Omenjalo se je tudi ime Jordana Morgana, ki je predlanskim igral pri Olimpiji. "Nič ni v zvezi z njim. Je možnost, ampak se nič ne pogovarjamo. Ne vem, od kje je prišla ta informacija. Najtežje je zaradi kvalifikacij, ker v njih ne bo mogel igrati košarkar iz Evrolige. In če bi vzeli nekoga dobrega iz Eurocupa, bi lahko zaradi dobrih iger dobil angažma v Evroligi. In bi spet ostali brez njega. Do kvalifikacij imamo dovolj časa, da o vsem razmislimo in se pravilno odločimo," je še dejal Trifko.