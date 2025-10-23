Zakon o sofinanciranju EP v košarki 2029 sprejet

Zakon o sofinanciranju organizacije evropskega prvenstva v košarki 2029 za moške v Ljubljani je danes potrdil državni zbor, s čimer je zagotovljena pravna podlaga za financiranje priprav in izvedbo prireditve, so sporočili iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Zakon tudi v sredinem drugem branju v državnem zboru, podobno kot v začetku meseca v obravnavi na pristojnem odboru, ni naletel na nasprotovanje. Podprle so ga poslanske skupine SD, Gibanja Svobode, SDS in NSi. Parlament je o zakonu odločal danes in ga sprejel.

Košarkarska zveza Slovenije je vlado zaprosila za pomoč pri soorganizaciji euorobasketa 2029. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvom, turizem in šport Dejan Židan je predstavil smotrnost državne podpore, saj da tekmovanje prinaša številne pozitivne učinke.

Prireditev, ki predvideva podporo projekta v višini skoraj 3,8 milijona evrov, ima po Židanovem mnenju vrsto pozitivnih učinkov na gospodarstvo, turizem, promocijo države, ponuja tudi priložnost za posebne vsebine za mlade in kulturne vsebine.

"Najbolj pomemben je učinek na mlade. Ti na tekmovanju vidijo svoje vzornike in se še pogosteje odločajo za športno dejavnost," je predlog vlade še podkrepil Židan in izpostavil, da KZS v obdobju do leta 2029 nima sredstev, s katerimi bi "zalagala projekt, dokler jih država ne bi vrnila leta 2029".

Židan opozoril, da ima Slovenija zastarel pravni red

Morda pa je bilo več kot pomembno Židanovo uvodno opozorilo, da je projekt kandidature za košarkarsko EP potrdil, da ima Slovenija zastarel pravni red na področju podpore velikim športnim prireditvam.

"Sistem je rigiden. Ne sledi praksi, da morajo organizatorji stroške in kotizacije krovnim organizacijam plačevati leta vnaprej. Tudi sistem odločanja je hiter, pogosto čez noč. Naš sistem tudi ne sledi spremembam v športu, kjer namesto športnih organizacij izvedbo velikih prireditev prevzemajo zasebne družbe," je opozoril Židan in s tem pojasnil potrebo po podpori posebnem zakonu za košarkarsko EP.

In kot je še dejal Židan, je treba do leta 2027 oblikovati izhodišča za nadgradnjo obstoječega zakona o športu, ki bo omogočal kandidaturo za velike športne dogodke tudi drugim zvezam.

Predsednica odbora za gospodarstvo Bojana Muršič je dodatno navedla nekatere pozitivne učinke, ki naj bi jih prineslo prvenstvo, podrobneje pa predstavila tudi sofinanciranje EP. Država naj bi že letos projekt podprla z 235.000 evri, prihodnje leto z 850.000, leta 2027 z 950.000, leta 2028 s 780.000 in leta 2029 z 960.000 evri. Nekaj več kot tri milijone evrov od omenjene podpore bi bilo namenjeno samo plačilu pristojbin in televizijskih prenosov.

Po današnjem sprejetju zakona je resorni minister Matjaž Han poudaril, da je košarka del slovenske identitete in vir izjemnega ponosa. "Naši športniki že vrsto let dokazujejo, da sodimo v sam evropski in svetovni vrh. Z organizacijo evropskega prvenstva bomo Sloveniji ponovno dali priložnost, da se predstavi kot dežela športa, gostoljubja in znanja. To bo dogodek, ki bo navdihnil mlade in povezal celotno državo. S sprejemom zakona potrjujemo, da je organizacija EP v košarki 2029 naložba v prihodnost - v šport, ljudi in razvoj Slovenije," je za spletno stran MGTŠ dejal Han.

