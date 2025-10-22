Koliko bo prispevala država?

Zakon o sofinanciranju organizacije evropskega prvenstva v košarki 2029 za moške v Ljubljani tudi v današnjem drugem branju v državnem zboru, podobno kot v začetku meseca v obravnavi na pristojnem odboru, ni naletel na nasprotovanje. Podprle so ga poslanske skupine SD, Gibanja Svobode, SDS in NSi. Parlament bo o zakonu odločal v četrtek.

Košarkarska zveza Slovenije je vlado zaprosila za pomoč pri soorganizaciji euorobasketa 2029. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvom, turizem in šport Dejan Židan je predstavil smotrnost državne podpore, saj da tekmovanje prinaša številne pozitivne učinke.

"Najbolj pomemben je učinek na mlade"

Prireditev, ki predvideva podporo projekta v višini skoraj 3,8 milijona evrov, ima po Židanovem mnenju vrsto pozitivnih učinkov na gospodarstvo, turizem, promocijo države, ponuja tudi priložnost za posebne vsebine za mlade in kulturne vsebine. Kot pa so pokazale študije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, bi samo s pobranim davkom na dodano vrednost država vložek več kot povrnila, saj naj bi se s tega naslova zbralo okrog devet milijonov evrov.

"Najbolj pomemben je učinek na mlade. Ti na tekmovanju vidijo svoje vzornike in se še pogosteje odločajo za športno dejavnost," je predlog vlade še podkrepil Židan in izpostavil, da KZS v obdobju do leta 2029 nima sredstev, s katerimi bi "zalagala projekt, dokler jih država ne bi vrnila leta 2029".

Dejan Židan Foto: STA ,

Zastarel pravni red

Morda pa je bilo več kot pomembno Židanovo uvodno opozorilo, da je projekt kandidature za košarkarsko EP potrdil, da ima Slovenija zastarel pravni red na področju podpore velikim športnim prireditvam.

"Sistem je rigiden. Ne sledi praksi, da morajo organizatorji stroške in kotizacije krovnim organizacijam plačevati leta vnaprej. Tudi sistem odločanja je hiter, pogosto čez noč. Naš sistem tudi ne sledi spremembam v športu, kjer namesto športnih organizacij izvedbo velikih prireditev prevzemajo zasebne družbe," je opozoril Židan in s tem pojasnil potrebo po podpori posebnem zakonu za košarkarsko EP.

In kot je še dejal Židan, je treba do leta 2027 oblikovati izhodišča za nadgradnjo obstoječega zakona o športu, ki bo omogočal kandidaturo za velike športne dogodke tudi drugim zvezam, s čimer bi se preprečili zapleti in sprejemanje posebnih zakonov.

Bojana Muršič Foto: Matic Prevc/STA

Koliko bo prispevala država?

Predsednica odbora za gospodarstvo Bojana Muršič je dodatno navedla nekatere pozitivne učinke, ki naj bi jih prineslo prvenstvo, podrobneje pa predstavila tudi sofinanciranje EP. Država naj bi že letos projekt podprla z 235.000 evri, prihodnje leto z 850.000, leta 2027 z 950.000, leta 2028 s 780.000 in leta 2029 z 960.000 evri. Nekaj več kot tri milijone evrov od omenjene podpore bi bilo namenjeno samo plačilu pristojbin in televizijskih prenosov.

Muršič, ki je izrekla podporo zakonu tudi v imenu poslanske skupine Socialnih demokratov, je opozorila, da že pri obravnavi na pristojnem odboru nasprotovanja zakonu in predloga dodatnih amandmajev ni bilo.

V podpori zakonu sta predstavnika Gibanja Svoboda in Nove Slovenije prav tako izpostavila pomen prireditve, oba pa opozorila na nujnost sprejema ustrezne zakonodaje, ki bi sistemsko zagotovila enako pravno podlago za vse športne zveze pri kandidaturi za velike dogodke, obenem pa bi poenostavila postopke ter povečala predvidljivost financiranja. Podporo košarkarskemu EP oziroma zakonu so napovedali tudi v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke.

