Cedevita Olimpija po slabem zaključku ostaja brez zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so se v četrtem krogu EuroCupa na domačem parketu Arene Stožice pomerili s francoskim Nanterrjem in izgubili s 87:93. Za košarkarje Olimpije je to že četrti poraz v tej sezoni, njihova zadnja zmaga pa še vedno ostaja tista iz 30. oktobra lani. Znova sta se v dresu Joventuta izkazala Klemen Prepelič in Alen Omić.

Že na prejšnjih tekmah v evropskem pokalu so bili Ljubljančani vsakokrat blizu zmage; v uvodnem krogu so v Stožicah izgubili s turško Darušafako s 73:79, v drugem krogu so po slabi zadnji četrtini klonili na gostovanju v Kazanu, v tretjem pa v gosteh po podobnem scenariju z Brescio z 71:78.

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila danes Marko Simonović (21) in Codi Miller-McIntyre (19).

Ljubljančani so se pred začetkom obračuna poklonili tudi nekdanjemu košarkarju Olimpije Devinu Oliverju:

Pred začetkom današnje tekme smo se z majhno pozornostjo zahvalili za vse, kar je napravil v dresu Zmajev, dvakratnemu slovenskemu državnemu prvaku in ljubljencu ljubljanskega občinstva, @The_Underdog5! Devin, hvala za vse! 💚💚 #ZmajevoSrce pic.twitter.com/sAWQEd8NsK — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) October 23, 2019

Blesteči predstavi Omića in Prepeliča

Joventut Alena Omića in Klemna Prepeliča, ki je v prejšnjem krogu zadel neverjetno trojko za zmago, je danes izgubil na gostovanju pri Unicsu iz Kazana (86:74). Slovenska košarkarja sta bila prva strelca španske ekipe. Prepelič je v 27 minutah dosegel 22 točk (5/7 za 2, 2/9 za 3, 6/7 prosti meti), štiri skoke, štiri podaje, izgubil pa je eno žogo. Omić je proti ruskim nasprotnikom v 28 minutah dosegel dvojni dvojček – 22 točk (9/13 za 2, 2/4 prosti meti) in 13 skokov. Vpisal je še dve podaji, štiri ukradene žoge, eno blokado in izgubljeno žogo.

Gašper Vidmar je v torek z Venezio ugnal Limoges (93:85). Slovenski reprezentant je v enajstih minutah dosegel deset točk (4/4 za 2, 2/2 prosti meti), v statistiko pa je vknjižil še tri skoke in podajo.

