Bil na sanjski poroki, zdaj trdo trenira, da so noge težke

Gregor Hrovat, ki bo že peto sezono igral v tujini, na pripravah s slovensko reprezentanco trdo trenira, da so noge težke. Na priprave je prišel dan pozneje, saj je bil gost na sanjski poroki nekdanjega soigralca Devina Oliverja.

Prvi teden priprav na EuroBasket 2023 je slovenska reprezentanca opravila v Kranjski Gori, zdaj se pripravlja v Celju, kjer bo odigrala prvi dve prijateljski tekmi (z Nizozemsko v četrtek in Črno goro v soboto). Če je bila na začetku v ospredju kondicijska priprava, je zdaj že sama igra. "Prvi teden je vedno malo težji. Noge so še težke, ampak vsak dan je boljše. Drug na drugega se navajamo. In zdaj bomo že v polnem ritmu," nam je začetek priprav opisal Gregor Hrovat.

Nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije je zadnje štiri sezone odigral v tujini. V prihodnji bo igral že za peti različni klub, tretji v Franciji. "Malo sem si že ustvaril ime v Franciji. Zdaj sem spet v boljšem klubu. Grem stopničko po stopničko. Verjamem, da bo v novi sezoni priložnost za novo dokazovanje. Verjamem, da bo uspešna." V pretekli je igral za Elan Bearnais iz Pau Ortheza in z njim izpadel v polfinalu domačega prvenstva, zdaj bo nosil dres JDA Dijona, ki je prav tako preteklo prvenstvo končal v polfinalu. Sedemindvajsetletnik pravi, da se je že navadil na sicer nekoliko specifično francosko košarko.

"Vse se začne z igro v obrambi, v napadu pa pomagam"

Gregor Hrovat Foto: Vid Ponikvar/Sportida Za to, da dobiš dober klub v tujini, je pomembno, da si član svoje reprezentance, priznava Hrovat. "Vsekakor pomaga. To je dodatna odskočna deska, a tukaj sem zaradi časti. Niso mi pomembne minute, vloga. Pomembno je, da sem tu in da sodelujem." Je eden od adutov s klopi selektorja Aleksandra Sekulića. "Hierarhijo imamo postavljeno. Jaz poskušam dati na terenu tisto, kar trener od mene potrebuje. Vse se začne z igro v obrambi, v napadu pa pomagam." Moštvena igra je tisto, kar lahko Sloveniji znova prinese velik uspeh. "Verjamem, da je pred nami spet eno lepo poglavje. Najprej kvalifikacije, nato evropsko prvenstvo. Če vsi ostanemo zdravi, v popolni postavi, lahko ponovno posežemo visoko," še poudarja Hrovat.

Gost na poroki Devina Oliverja

Pred prihodom na reprezentačne priprave je bil Hrovat v ZDA na poroki nekdanjega soigralca pri Olimpiji Devina Oliverja. Američan se je poročil s Slovenko Nušo Šebenik. "Vsekakor je bilo lepo. Lepo, da naju je pojavil. Z dekletom in njima smo zelo dobri prijatelji. V užitek mi je bilo biti tam. Poroka je bila res fantastična. Zelo smo uživali."