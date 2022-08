Z reprezentanco Aleksandra Sekulića prvič trenira tudi 20-letni krilni center Robert Jurković. Sin nekdanjega reprezentanta Ivice Jurkovića je nedavno dobro igral na evropskem prvenstvu do 20 let. "Po njem se zgledujem. On je zame, recimo temu, junak. Iskreno pred tekmami nimam treme, ampak ko pride on, jo imam."

V prvih dveh tednih s člansko reprezentanco Slovenije v pripravah na septembrsko evropsko prvenstvo, ko še manjkajo Luka Dončić, Mike Tobey, Vlatko Čančar in Goran Dragić (če se priključi), trenira tudi nekaj mladih talentov, ki bodo breme rezultata na velikih tekmovanjih nosili čez nekaj let. Med njimi je 20-letni Robert Jurković. Sin nekdanjega reprezentanta Ivice Jurkovića je debitant v članski izbrani vrsti. "Lepo so me sprejeli. Dobro se razumemo. Od vseh se lahko veliko naučim," je na svojem sploh prvem druženju z novinarji redkobesedno in še nekoliko sramežljivo razlagal mladi krilni center. Sramežljiv je tudi ob prihodu na zbor članske reprezentance. "Prvi dan si malo sramežljiv, se ne vključiš takoj. A ko se začnejo fantje s tabo malo šaliti, se hitro vključiš, se malo sprostiš in je veliko lažje." Kot debitant je bil seveda v uvodnih dneh priprav deležen naloge, da nosi opremo na treninge.

"Malo me je presenetilo. Velika čast je, da nosiš barve slovenske reprezentante in treniraš s tekmi fanti, od katerih se lahko veliko naučiš," je o svoji prvi priložnosti v ekipi selektorja Aleksandra Sekulića dejal Jurković. "Upam," pa je z nasmeškom odgovoril na vprašanje, ali si želi kakšne minute na prijateljskih tekmah z Nizozemsko in Črno goro, ki bosta ta četrtek oziroma soboto v Celju.

Robert o očetu: Po njem se zgledujem

Jurković je na začetku poletja z reprezentanco do 20 let igral na evropskem prvenstvu. Izgubili so v osmini finala z Izraelom in na koncu še tekmo z Italijo na deveto mesto. Jurković je bil statistično med boljšimi posamezniki, na tekmi z Italijo je dal 15 točk in imel pet skokov. "Lahko bi bil malo boljši rezultat. Pričakovali smo boljšo uvrstitev. Ampak ekipa je imela odlično kemijo. Imeli smo se dobro." Od članskih reprezentantov sta na prvenstvu stare celine do 20 let sodelovala še Luka Ščuka in Saša Ciani.

Ivica Jurković Foto: Vid Ponikvar/Sportida Robert je začel košarko trenirati v prvem razredu, resno pa v šestem razredu. Seveda je imel pri tem velik vpliv njegov oče Ivica. "Po njem se zgledujem. On je zame, recimo temu, junak." Tako kot oče je na parketu videti zelo samozavesten. "Iskreno pred tekmami nimam treme, ampak ko pride on, jo imam." Na tekmah Olimpije in Ilirije, kamor je bil posojen del pretekle sezone, je Ivica Jurković pogosto na tribuni. "Odvisno, kakšna tekma je. Če je malo slabša, mi pove, kaj je treba popraviti. Če je boljša tekma, pa reče: Bravo, dobro si igral. In mogoče da še kakšen nasvet."

Uspešna očetova kariera zanj ne pomeni pomeni dodatnega pritiska. "Iskreno, niti ne." Ivica se je konec devetdesetih let proslavil v dresu takratnega Uniona Olimpije. Kakšna bo Robertova klubska prihodnost, za zdaj ni jasno. "Brez komentarja," odgovarja na vprašanje, ali ostaja pri Cedeviti Olimpiji, kjer v preteklih dveh sezonah v članski ekipi ni dobil veliko minut. Iz njegovih besed bi lahko razbrali, da v Stožicah očitno ne bo ostal.