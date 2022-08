Pustil bo, da bo kdo drug govoril o tem

Eden od stebrov slovenske košarkarske reprezentance je Zoran Dragić, po katerem se lahko mlajši košarkarji zgledujejo. Energija, ko jo izžareva, je nalezljiva. In mladi, ki so trenutno del izbrane vrste, lahko pobližje spoznajo, kako se lahko lotijo košarkarske igre.

Zoran pozdravlja potezo, da je selektor Aleksander Sekulić vključil tudi mlade sile v začetku priprav za evropsko prvenstvo, saj s tem pridobivajo prepotrebne izkušnje: "Super so se znašli. Prišli so, da nam pomagajo na treningu. Da imamo večjo rotacijo, ko še ni Luke (Luke Dončića, op. a.) in Čančarja (Vlatka Čančarja, op. a.). Dobro so se vključili. Veseli so, da so del reprezentance. Pred nami sta prvi pripravljalni tekmi in vsekakor bodo mladi dobili priložnost. Zato so tudi tu. Pričakujemo lahko, da bomo vsi igrali. Za nas starejše je dobro, da smo v pogonu. Da pridemo v košarkarski ritem. Bodo pa zagotovo dobili več priložnosti mlajši."

Slovenska reprezentanca je danes vstopila v drugi teden priprav za EuroBasket, ki se bo začel 1. septembra, še prej pa jo 25. in 28. avgusta čakata dve tekmi v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Nemčiji, s katero se bodo nato pomerili še na evropskem prvenstvu.

Čaka na bratovo odločitev

V četrtek in soboto bosta torej na sporedu prvi prijateljski tekmi, ko bosta na nasproti strani stali izbrani vrsti Nizozemske in Črne gore. "Pred nami je drugi teden priprav. Zdaj se bomo bolj pripravljali v igri 5 na 5. Čakata nas dve tekmi. Kar najbolj se bomo pripravili na ti dve tekmi in poskušali tempirati formo," pravi Zoki.

Tudi sam čaka na odločitev brata Gorana, ali bo zaigral na EuroBasketu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V zraku je še vedno vprašanje, ali bo del reprezentance tudi njegov brat Goran Dragić, ki je pred mesecem prekinil reprezentančno upokojitev in spet oblekel slovenski dres. Obstaja namreč možnost, da zaigra na evropskem prvenstvu, če bo uredil osebne stvari v Miamiju. Na vprašanje, ali so že prišle kakšne novice iz Miamija, je Zoki dejal: "Pustil bom, da bo kdo drug govoril o tem."

O tem, kakšno vlogo je imel pri prepričevanju brata, da je pred mesecem spet zaigral za Slovenijo, je povedal: "Zgodbo sem končal po evropskem prvenstvu, ko se je reprezentančno upokojil. Tako se je odločil. Ko sem od njega izvedel, da želi odigrati ti dve tekmi, je bila zame lepa novica, da bom še enkrat zaigral z njim. Dobra atmosfera je bila v Stožicah. Veseli smo bili, da smo lahko zaigrali z njim."

"Nekaj novih obrazov je. Ekipa bo kar konkurenčna."

In kako je sicer biti v moštvu skupaj z bratom? "Dobro je igrati s tega vidika, ker ga ne vidiš vse leto, nato si dva meseca lahko v stiku z njim. So trenutki, ki jih čez leto ne moreš imeti. S stališča košarke pa vemo, kaj prinaša reprezentanci in kaj je dosegel," odgovarja član Cedevite Olimpije.

Vesel je, da ostaja član Cedevite Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za Zokija je pri 33 letih dobrodošlo, da je že pred poletjem uredil klubski status. Ostaja v zmajevem gnezdu in bo imel eno skrb manj, z glavo pa bo lahko povsem osredotočen na reprezentančno dogajanje. Ljubljanska zasedba je doživela nekaj sprememb, a še ni vse končano. Največja izguba je jasno odhod kapetana Jake Blažiča, prišli pa so nekateri novi obrazi. "Mislim, da smo sestavili kar dobro ekipo. Kaj več bom lahko povedal pozneje, ko bom spoznal fante. Večino jih že poznam. Truditi se bo treba za kemijo, kar že sami veste. Nekaj novih obrazov je. Bo pa ekipa kar konkurenčna."