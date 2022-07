Nemka šaljivo opozorila na razlike v ženskem in moškem nogometu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alexandra Popp in njene kolegice iz nemške reprezentance se bodo v nedeljo v finalu EP pomerile z Angležinjami.

Ženski nogomet je med turnirjem v Angliji zelo napredoval z rekordno udeležbo in gledanostjo na televiziji. Toda poklicni nogometaši so plačani veliko bolje kot njihove kolegice. Poppova se je zato pozabavala z novinarji. "Zjutraj smo se malo šalile pri zajtrku, pa smo na koncu sklenile, zakaj pa ne," je dejala 31-letnica, dodala je še, da se to ujema z razpoloženjem v ekipi.

Napadalka, ki je dvakrat zadela v polfinalni tekmi za zmago nad Francijo z 2:1, je videz dopolnila še s črno kapo.

Poppova na lestvici strelk vodi s šestimi goli skupaj z angleško tekmico Beth Mead.

"Flick nominiert Newcomer Alexander Papp für Nationalmannschaft" So titelte die Satireseite @Der_Postillon nach den zwei Toren von Alexandra #Popp im EM-Halbfinale und photoshopte ihr einen Bart auf die Oberlippe. Die Stürmerin nutzte auch diese Vorlage.pic.twitter.com/6aAmHyrRqx — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) July 29, 2022

Verjame, da 90.000 navijačev na Wembleyju pomeni, da je pritisk "veliko večji na angleških dekletih". "Nimamo česa izgubiti, s tem odnosom lahko v igro vstopimo precej sproščeno," je še dodala.

Nedeljsko finalno tekmo med Anglijo in Nemčijo pa bo sodila ukrajinska sodnica Katerina Monzul, so v petek sporočili iz Evropske nogometne zveze.

Monzulova je pred nekaj tedni po ruski invaziji pobegnila iz domovine v Italijo. Enainštiridesetletnica je bila prav tako prva ženska, ki je sodila v najvišji moški ligi v Ukrajini, sodila je že na štirih ženskih evropskih prvenstvih, v Angliji pa je vodila že tri tekme.

