Finale evropskega prvenstva bo klasika Anglija - Nemčija

Po Angležinjah, ki so na torkovi prvi polfinalni v Sheffieldu premagale Švedinje s 4:0, so se v finale uvrstile tudi Nemke. Osemkratne evropske, dvakratne svetovne in olimpijske prvakinje iz leta 2016 so na drugi polfinalni tekmi v Milton Keynesu ugnale Francozinje z 2:1.