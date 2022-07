Angležinje kot vihar v svoj tretji veliki finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za angleško reprezentanco, ki jo vodi 52-letna Nizozemka Sarina Wiegman, so gole dosegle Bethany Mead (34.), Lucia Bronze (48.), Alessia Russo (68.) in Francesca Kirby (77.). Polfinalno tekmo na stadionu Bramall Lane v Sheffieldu si je ogledalo 28.624 gledalcev. Anglija je dosegla peto zmago na letošnjem turnirju. V skupinskem delu tekmovanja je Avstrijo premagala z 1:0, Norveško z 8:0 in Severno Irsko s 5:0, v četrtfinalu pa po podaljških še Španijo z 2:1.

Anglija se je po polfinalni zmagi nad Švedsko tretjič uvrstila v finale evropskega prvenstva. Na premiernem zaključnem turnirju stare celine 1984 je bila od nje boljša Švedska, na Finskem 2009 pa Nemčija, sicer osemkratna evropska prvakinja.

Druga polfinalna tekma med Nemčijo in Francijo bo v sredo v Milton Keynesu.