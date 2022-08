Rad bi dočakal Dončića

Mlada slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je upala na več, kot je bil njen izplen na nedavnem evropskem prvenstvu. Osvojila je končno deseto mesto, kar je bilo manj od pričakovanj. "Žal se ni razpletlo, kot smo si želeli. Cilj je bila medalja. Bila je ena tekma, ki je odločala, ali greš proti medalji ali ne," se je prvenstva dotaknil Luka Ščuka.

V zadnji sezoni je bil sprva nekajkrat potisnjen v prvi plan pri Cedeviti Olimpiji, nato ni več dobival takšne priložnosti, kot jo mladi košarkar v fazi razvoja potrebuje: "Zalomilo se je, ko smo izgubili nekaj tekem. Takrat je pomemben rezultat. Kot najmlajši izpadeš iz rotacije."

"Želim se čim več naučiti od najstarejših, od Dragićev, Dončića, ki ga sicer še ni"

Ljubljanski klub ga je za prihodnjo sezono posodil Mornarju iz Črne gore, kjer so se odločili, da bodo več priložnosti namenili mladim košarkarjem, kar bo za 20-letnika dobrodošlo: "Sam sem si želel iti k Mornarju. Moj cilj je, da igram in ne sedim le na klopi. Mislim, da je dobra priložnost. Mislim, da sem se pravilno odločil. Treba se bo dokazati. Moram reči, da računajo name."

Že trening z Luko Dončićem bi mu veliko pomenil. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Danes bo skupaj z reprezentanti članske zasedbe nadaljeval priprave na evropsko prvenstvo in že ta teden našo izbrano vrsto čakata dve prijateljski tekmi z Nizozemsko (četrtek ob 20.15 v Celju) in Črno goro (četrtek ob 20.15 v Celju). Na teh bodo priložnost dobili tudi mladi košarkarji, saj bi rad naš trenerski štab videl, na koga lahko računajo v novembrskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko velika imena ne bodo mogla pomagati zaradi igranja v NBA ali nastopanja v Evroligi. "Želel bi si vsako minuto, izkoristil bi jo. Želim se čim več naučiti od najstarejših, od Dragićev, Dončića, ki ga sicer še ni," poudarja 210 centimetrov visoki krilni košarkar.

"Vsi si želimo, da bi na evropskem prvenstvu zaigral tudi Gogi"

Ko nekdo omeni oba Dragića, razumljivo vsak zastriže z ušesi. Starejši Goran mora namreč prav danes začeti urejati osebne stvari v ZDA. Če bo pravočasno vse pospravil pod streho, obstaja velika verjetnost, da ga bomo gledali na evropskem prvenstvu v Nemčiji: "Vsi si želimo, da bi na evropskem prvenstvu zaigrala oba Dragića, tudi Gogi, kar bi bilo posebno za Slovenijo."

Foto: Vid Ponikvar

Ali bo Ščuka na pripravah dočakal Luko Dončića, še ni jasno, saj bo trenerski štab po prvih dveh tekmah verjetno naredil kakšen rez, zlasti ko bodo prišli v izbrano vrsto še Mike Tobey, Vlatko Čančar, Dončić in morda Goran Dragić. V polni sestavi bo namreč kar 20 kandidatov, to pa bo za nemoten trening nekoliko prevelika številka. In kaj bi bilo lepšega, kot če bi mladi košarkar dočakal vsaj kakšen trening z Dončićem in starejšim Dragićem?

Njune vragolije je spremljal že pred petimi leti, ko je Slovenija osvojila naslov evropskega prvaka v Istanbulu: "Bilo je nekaj neverjetnega. Nihče ni pričakoval, a smo vsi upali. Enkratno je bilo. Vsa Slovenija je dihala kot eno."

Pripravljalne tekme Četrtek, 4. avgust 2022, ob 20.15 - Celje

Slovenija - Nizozemska Sobota, 6. avgust 2022, ob 20.15 - Celje

Slovenija - Črna gora Petek, 12. avgust 2022, ob 19.30 (SLO čas) - Carigrad

Turčija - Slovenija Sobota, 13. avgust 2022, ob 19.00 (SLO čas) - Carigrad

Slovenija - Ukrajina Sreda, 17. avgust 2022, ob 20,15 - Ljubljana

Slovenija - Srbija Sobota, 20. avgust 2022, ob 20.15 - Celje

Slovenija - Hrvaška

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija - Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija - Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.