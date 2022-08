Kmalu bo jasno glede Gorana Dragića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska košarkarska reprezentanca je vstopila v drugi teden priprav za evropsko prvenstvo. V četrtek in soboto bo odigrala tudi prvi prijateljski tekmi, največ zanimanja v tem tednu pa bo vzbudila odločitev Gorana Dragića in njegova morebitna priključitev izbrani vrsti.

Selektor Aleksander Sekulić bo ta teden pričakal nove okrepitve, 4. avgusta namreč prideta Vlatko Čančar in Mike Tobey, vprašaj pa je še pri Goranu Dragiću, ki v ZDA ureja osebne stvari. Luka Dončić se bo kot zadnji pridružil reprezentanci, in sicer tik pred odhodom v Istanbul, kjer bo Slovenija 12. in 13. avgusta igrala proti Turčiji oziroma Ukrajini.

Na Dragiću je, da se odloči, ali bo še enkrat zaigral za Slovenijo na velikem tekmovanju, potem ko se je leta 2017 že reprezentančno upokojil, nato pa pred mesecem za hip spet oblekel dres slovenske izbrane vrste.

"Na Gorana bomo počakali do konca tedna, ko se vrne iz ZDA. Odločitev je povsem njegova, le upamo lahko, da bo takšna, kot si vsi želimo," je o tej temi dejal direktor reprezentance Matej Likar.