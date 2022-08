Priprave na EuroBasket 2023 začenja srebrna izpred petih let Srbija. Prvič po treh letih bo zanjo igral Nikola Jokić. Kolajne ne napoveduje, a se zaveda, da je to edino, kar zanima srbske navijače.

Slovenija se na košarkarsko evropsko prvenstvo pripravlja že deset dni, Hrvaška je začela ta teden, srbsko reprezentanco pa prvi skupni trening čaka ta četrtek. Svetislav Pešić, ki je lani prevzel krmilo Srbije, je zbral 18 košarkarjev. To so Miloš Teodosić, Nemanja Bjelica, Vladimir Lučić, Nikola Kalinić, Vasilije Micić, Nikola Milutinov, Nikola Jokić, Nemanja Nedović, Marko Gudurić, Dejan Davidovac, Ognjen Jaramaz, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Aleksa Avramović, Dušan Ristić, Marko Jagodić-Kuridža, Filip Petrušev in Alen Smailagić. Srbija bo v skupini D v Pragi igrala proti Češki, Poljski, Finski, Izraelu in Nizozemski.

Odkar je nazadnje igral za Srbijo, je Jokić postal dvakratni MVP lige NBA. Foto: Reuters Zraven je torej tudi najkoristnejši igralec lige NBA Nikola Jokić. Tako kot Slovenijo jih najprej čakata dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2023. "Povsem drugačen občutek je priti na reprezentančni zbor kot v Denver," poudarja zvezdnik Denver Nuggets. "Glavni cilj je, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo. Na EuroBasketu pa bomo videli, do kam se bomo prebili. Vse ekipe prihajajo na prvenstvo, da bi osvojile kolajno. Ni potrebno, da imamo previsok cilj, ampak da gremo dan za dnem. Miselnost v Srbiji je taka, da ne maramo košarke, ampak imamo radi zmage. Vsi bi si želeli kolajno, a do nje je še daleč."

Za selektorja Pešića je že Jokićeva vrnitev v reprezentanco prva zmaga. "Jokić je prišel kar dobro pripravljen. Fizično je pripravljen. Vesel je, da je z reprezentanco," poudarja legendarni srbski trener. "Prvi bo prihajal na treninge in zadnji odhajal. Zanj bo igra malo drugačna. Različni so koši, dimenzije, trojke, igrišče. Že nekaj let je v NBA, zato bo potreboval nekaj časa, da se spet prilagodi na igranje v Evropi. A če imaš znanje, se hitro prilagodiš. In njemu znanja ne manjka." Jokić je za Srbijo zadnjič igral na svetovnem prvenstvu leta 2019, ko so bili peti. Srebro je osvojil na olimpijskih igrah leta 2016.