Primorci z novo visoko zmago do zaključnega ploščka za prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primorci so tudi na visoko odpravili MZT in si priigrali zaključni plošček za napredovanje v ligo ABA:

Primorci so tudi na visoko odpravili MZT in si priigrali zaključni plošček za napredovanje v ligo ABA: Foto: Vid Ponikvar

Košarkarji Sixt Primorske so po ponedeljkovi finalni zmagi druge ABA-lige tudi v torek visoko odpravili MZT iz Skopja (95:72), povedli z 2:0 v zmagah in si priigrali zaključno žogico za prvaka. To bodo lahko unovčili že v četrtek v Skopju, ko se lahko pridružijo Krki v ligi ABA.