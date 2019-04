Primorci so se sprehodili do prve zmage

Sixt Primorska : MZT 93:71 (28:19, 25:19, 23:16, 17:17) [1:0]*

Sixt Primorska: Ferme 8, Henry 7, Harris 24, Čakarun 16, Kosi, Marinković 9, Hodžić 9, Jagodić Kuridža 10, Vujasinović, Šiško 6, Vončina 2, Čebašek 2.



*Izid v zmagah (igrajo na tri zmage)

Sixt Primorska je odlično začela finalno serijo druge ABA lige. Izid je bil poravnan le pri izidu 2:2, nato pa se vajeti igre prevzeli varovanci Jurice Golemca. Prvo četrtino so Primorci dobili za devet.V drugi četrtini so domači najprej povečali vodstvo na 35:21, potem so gostje dosegli deset točk v nizu in sredi tega dela igre znižali zaostanek le na štiri točke (35:31). Ob koncu je Koprčanom s hitrimi protinapadi in zgodnjimi zaključki metov uspel nov delni izid 9:0 in (51:36) in so na odmor ob polčasu odšli s 15 točkami zaloge.

Nihanj v igri domačih nato ni bilo več, sredi tretjega dela je bilo že 66:45. Tekma je bila praktično odločena že po tridesetih minutah, ki so jih gostitelji dobili s 76:54. Na koncu so domači zmagali s 93:71.

Koprčani so trojke metali z več kot polovično uspešnostjo (13:21), kar sedem jih je zadel Lance Harris, s 24 točkami prvi strelec srečanja. Marijan Čakarun je dosegel 16 točk, pri gostih je bil najučinkovitejši Ive Ivanov s 13 točkami.

Primorska drugič igra v finalu drugega razreda jadranske lige. Pred letom je bila v finalu zaključnega turnirja spretnejša in boljša novomeška Krka. Takrat je o zmagovalcu odločala ena tekma, tokrat pa ekipi igrata na tri zmage.

Druga ABA liga, finale, 1. tekma:

Termini preostalih finalnih tekem

Koper: 2. 4. ob 20.00 (druga tekma)

Skopje: 4. 4. ob 18.00 (tretja tekma)

Skopje: 5. 4. ob 20.00 (morebitna četrta tekma)

Koper: 8. 4. ob 18.00 (morebitna peta tekma)