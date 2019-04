Sedmi slovenski, a prvi pravi jadranski klub?

Kar 43 zmag so na dozdajšnjih 51 tekmah v sezoni 2018/19 vknjižili košarkarji Sixt Primorske. A pravo vrednost odličnemu izkupičku bi moštvo trenerja Jurice Golemca dalo s tremi zmagami v naslednjih (največ) osmih dneh, torej v finalu 2. lige ABA. Zmaga v tem tekmovanju in s tem tudi uvrstitev v prvo ligo ABA je že vse od začetka sezone uradni cilj ambicioznega kluba, ki je letos v sestavo igralskega kadra vložil 750 tisoč evrov. Zadnja ovira je MZT Skopje, ki ga je Primorska v rednem delu tekmovanja dvakrat premagala.

Jurica Golemac: drugo leto zapored naskakuje drugi jadranski vrh. Foto: Vid Ponikvar "Dokazati, da smo dobro delali"

"MZT Skopje Aerodrom je ob naši ekipi pokazal največ v tej sezoni lige ABA 2. Čaka nas zanimiv finale. Ekipa iz Makedonije je izredno talentirana in izkušena. Mi bomo morali pokazati največ, česar smo sposobni, če želimo dobiti niz. Smo samozavestni, pripravljeni in želimo dokazati, da smo do zdaj dobro delali," pred finalom razmišlja trener Golemac, ki si danes in jutri obeta tudi pomoč navijačev v dvorani Bonifika, medtem ko bi rad finalno serijo (sistem 2-2-1) končal že sredi tedna v Skopju.

Primorska prednost: širši kader

Primorska drugič igra v finalu drugega razreda jadranske lige. Pred letom je bila v finalu zaključnega turnirja spretnejša in boljša novomeška Krka. Prav spremenjen tekmovalni sistem z od tremi do petimi tekmami v finalu pa naj bi bila voda na koprski mlin. Slovenski pokalni prvak ima namreč daljšo klop, ki bi do izraza prišla ob daljšanju serije. "Pomembno je, da finale odpremo z zmago. Osvojitev regionalnega naslova je naš glavni cilj v tej sezoni," poudarja Žan Mark Šiško, eden močnejših adutov kluba iz Kopra.

Žan Mark Šiško je eden ključnih primorskih adutov. Foto: Vid Ponikvar

Sedmi slovenski klub?

Sixt Primorska, ki je medtem odločno zakorakala tudi v ligo za prvaka (ob koncu tedna je z rezultatom 85:62 osvojila še četrto zaporedno zmago), bi lahko postala sedmi slovenski klub v ligi ABA. Do zdaj so namreč v regionalnem tekmovanju slovenske barve branili Olimpija, ki je bila del jadranske druščine vse od prve sezone do letošnjega klavrnega izpada, Zlatorog, Slovan, Helios, Šentjur in edini klub z zagotovljenim mestom za prihodnjo sezono, novomeška Krka. Koper bi torej lahko postal prvi slovenski jadranski kraj z mestom v jadranski ligi.

Termini finalnih tekem

Koper: 1. 4. ob 18.00 (prva tekma)

Koper: 2. 4. ob 20.00 (druga tekma)

Skopje: 4. 4. ob 18.00 (tretja tekma)

Skopje: 5. 4. ob 20.00 (morebitna četrta tekma)

Koper: 8. 4. ob 18.00 (morebitna peta tekma)

Rezervni načrt: obisk Zadra

Rumeno-modri tigri se dobro zavedajo, da morajo zdaj v pičlem tednu potrditi vrhunskost iz prvega dela prvenstva in osmisliti zajetne sponzorske finančne injekcije. Trenutno je "prepovedano" razmišljanje o rezervnem načrtu za preboj v ligo ABA, ki pa so si ga Primorci vendarle priigrali. Poraženca v makedonsko-slovenskem dvoboju namreč čaka še ena priložnost za preboj v jadransko elito, in sicer obračun z Zadrom, predzadnjim iz lige ABA.