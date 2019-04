(Pre)visoka zmaga Primorske na poti med jadransko elito

Košarkarji Sixt Primorske z zmago v prvi tekmi finala 2. lige ABA niso zgolj povedli (1:0), temveč so v dvorani Bonifika jasno pokazali občutno premoč v igralski kakovosti in širini proti MZT Skopju. Od napredovanja med jadransko elito Koprčane ločita še dve zmagi.

Če sta bili ligaški zmagi Primorske nad MZT-jem tesni (91:84 in 78:77), pa so slovenski pokalni prvaki v prvi tekmi finala 2. lige ABA v koprski Bonifiki prestavili v višjo prestavo. Kot bi želeli že v prvem dejanju razorožiti tekmeca, ki bo imel seveda še priložnost za povratni udarec, so uveljavili občutno premoč in večjo raznolikost. MZT ob domači odločnosti namreč ni imel nikakršnih možnosti za uvodni "break". Že v tretji četrtini so namreč "tigri" vodili z več kot 20 točkami naskoka, ob mirni končnici pa na koncu slavili zmago z rezultatom 93:71, h kateremu je Lance Harris prispeval 24, Marjan Čakarun pa 16 točk.

Marjan Čakarun je odigral na visoki ravni. Foto: Žiga Mikeli/Sixt Primorska Golemac: Nič še nismo dosegli

"Fantom čestitam predvsem za čvrsto igro v obrambi. Nekaj dobrih akcij nam je dalo samozavest," je po že 44. zmagi v sezoni (na 52. tekmi) dejal trener Primorske Jurica Golemac, ki se dobro zaveda, da mora svojo ekipo tudi v nadaljevanju finalne serije prisiliti v odločnost, s katero so postregli tokrat. "Nič še nismo dosegli. Priznam, da sem se ob pogledu na semafor kar malce ustrašil. Takoj sem se namreč spomnil tiste famozne evroligaške serije med Olympiacosom in Sieno. Prvo tekmo so dobili s +40, nato pa izgubili. Zato sem po tekmi hitro umiril žogo. Vseeno je, ali zmagaš za 30 ali za eno točko. Že jutri bo MZT bolj nevaren. Za novo zmago bomo porabili več moči."

Vodili 2:0, nato pa …

Gostje, ki so vodili le z rezultatom 2:0, so korak z rumenimi gostitelji držali zgolj v večjem delu prve četrtine, ko so z napadalno hitrostjo prihajali do lahkih košev. Nato pa je začela delovati domača obramba, v napadu pa sta s kombinatorno igro sprva postregla aktivni organizator igre Žan Mark Šiško in Ivan Marinković, za Makedonce pretrd oreh pa je bila tudi visoka naveza Marijan Čakarun-Marko Jagodić Kuridža. Že v 12. minuti je bil na semaforju rezultat 35:21, na kar so Makedonci še odgovorili z delnim rezultatom 10:0 (35:31), nato pa so ostali brez nabojev.

Igra tigra z mišjo

Da bo Primorska, ki se je lani spotaknila na zadnji stopnici 2. lige ABA, vknjižila prvo zmago v finalu, je bilo jasno kmalu po začetku tretje četrtine. Domača prednost je namreč hitro zrasla na +20, na kar so gostje, ki stavijo na manjši nabor igralcev, odgovorili z manjšo zavzetostjo. "Ni bilo tako lahko, kot je videti ob pogledu na semafor," je po tekmi dejal domači kapetan Alen Hodžić in dodal: "To je šele prvi korak do našega končnega cilja."

MZT je bil na prvi tekmi brez realnih možnosti za presenečenje. Foto: Žiga Mikeli/Sixt Primorska

V Skopju ali Kopru?

Finalna serija se bo torej nadaljevala že v torek, prav tako v dvorani Bonifika, a z začetkom ob 20. uri. Obe ekipi se bosta dan zatem skupaj odpravili v Skopje, kjer bo nato v četrtek na sporedu tretja tekma finala, v četrtek pa še morebitna četrta. Če bo rezultat izenačen, bo odločitev o prvaku in s tem novem član lige ABA padla prihodnji ponedeljek v Kopru. MZT bi se z zmago vrnil med elito, kjer je do lanskoletnega izpada preigral šest sezon, medtem ko pa bi Primorska kot novinec postala sedmi slovenski klub v ligi ABA.